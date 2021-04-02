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Головченко поздравил Мишустина с Днем единения народов Беларуси и России
02.04.2021 12:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко направил поздравление своему российскому коллеге Михаилу Мишустину по случаю Дня единения народов Беларуси и России, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.
День единения народов Беларуси и России отмечают в двух странах 2 апреля.
"В ходе союзного строительства проделана огромная работа по расширению белорусско-российских торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей, укреплению обороноспособности наших стран", - говорится в поздравлении белорусского премьера.
Головченко выразил уверенность в том, что совместные действия будут и в дальнейшем способствовать укреплению интеграционного взаимодействия между Беларусью и Россией.
Сегодня же стало известно, что премьер-министры двух стран
Ранее
Союзное государство
2 апреля 1996 года в Москве президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор "Об образовании Сообщества Беларуси и России". Ровно год спустя был подписан договор "О Союзе Беларуси и России". Сам же договор о создании Союзного государства подписан 9 декабря 1999 года.
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Белорусский премьер отметил, что в ходе строительства Союзного государства проделана огромная работа по расширению связей во многих сферах и укрепления...
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