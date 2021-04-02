Головченко поздравил Мишустина с Днем единения народов Беларуси и России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко направил поздравление своему российскому коллеге Михаилу Мишустину по случаю Дня единения народов Беларуси и России, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

День единения народов Беларуси и России отмечают в двух странах 2 апреля.

"В ходе союзного строительства проделана огромная работа по расширению белорусско-российских торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей, укреплению обороноспособности наших стран", - говорится в поздравлении белорусского премьера.

Головченко выразил уверенность в том, что совместные действия будут и в дальнейшем способствовать укреплению интеграционного взаимодействия между Беларусью и Россией.

Сегодня же стало известно, что премьер-министры двух стран проведут встречу уже в ближайшее время - в апреле. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Ранее поздравлениями в честь Дня единения народов Беларуси и России обменялись и президенты двух стран – Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Союзное государство

2 апреля 1996 года в Москве президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор "Об образовании Сообщества Беларуси и России". Ровно год спустя был подписан договор "О Союзе Беларуси и России". Сам же договор о создании Союзного государства подписан 9 декабря 1999 года.

Читайте также: