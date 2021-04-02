ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Головченко поздравил Мишустина с Днем единения народов Беларуси и России

02.04.2021 12:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко направил поздравление своему российскому коллеге Михаилу Мишустину по случаю Дня единения народов Беларуси и России, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

День единения народов Беларуси и России отмечают в двух странах 2 апреля.

"В ходе союзного строительства проделана огромная работа по расширению белорусско-российских торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей, укреплению обороноспособности наших стран", - говорится в поздравлении белорусского премьера.

Головченко выразил уверенность в том, что совместные действия будут и в дальнейшем способствовать укреплению интеграционного взаимодействия между Беларусью и Россией.

Сегодня же стало известно, что премьер-министры двух стран проведут встречу уже в ближайшее время - в апреле. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Ранее поздравлениями в честь Дня единения народов Беларуси и России обменялись и президенты двух стран – Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Союзное государство

2 апреля 1996 года в Москве президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор "Об образовании Сообщества Беларуси и России". Ровно год спустя был подписан договор "О Союзе Беларуси и России". Сам же договор о создании Союзного государства подписан 9 декабря 1999 года.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский премьер отметил, что в ходе строительства Союзного государства проделана огромная работа по расширению связей во многих сферах и укрепления...
 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь готова к диалогу с Западом, но есть условия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by