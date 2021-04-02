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Беларусь готова к диалогу с Западом, но есть условия

02.04.2021 12:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Беларусь готова искать точки соприкосновения со странами Запада, однако политика санкций и вмешательства во внутренние дела республики бесперспективна. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на открытии весенней сессии белорусского парламента.

Здравомыслящие политики, которых, по мнению Андрейченко, в Европе немало, видят "бесперспективность политики диктата, санкций и вмешательства во внутренние дела нашего государства". Его слова приводит пресс-служба Палаты представителей.

При этом Беларуси "надо продолжать искать точки соприкосновения, возможности плодотворных контактов", уверен спикер. Он также отметил, что парламентарии страны открыты к диалогу и взаимодействию.

"Именно на развитие диалога и направлены инициативы главы государства, которые Республика Беларусь продвигает на международной арене, проводя многовекторный миролюбивый внешнеполитический курс", - сказал Андрейченко.

Только белорусы вправе решать, каким путем развития пойти, подчеркнул он и добавил, что Западу, если он хочет сохранить порядок и стабильность, нужно "подходить ко всем процессам объективно и непредвзято".

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента в стране начались массовые протестные акции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протесты координируют из-за границы. Президент Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября, третий - 17 декабря. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Санкции в отношении некоторых белорусских граждан и предприятий действуют и в США.

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в стране, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
 
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