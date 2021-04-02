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Беларусь изучит угрозу введения санкций Соединенными Штатами - Крутой
02.04.2021 12:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр - Sputnik. Введение американских санкций будет изучено на уровне правительства, сказал замглавы Администрации президента Дмитрий Крутой на торжественном приеме в честь Дня единения, передает корреспондент Sputnik.
Ранее Госдепартамент США распространил информацию о том, что в отношении белорусских предприятий
"Это свежие заявления и глубоко мы их не изучали. Я так понимаю, что у коллег (власти США - Sputnik) подошел срок. Обычно в марте-апреле они рассматривают такие решения", - напомнил замглавы президентской Администрации.
© Sputnik / Виктор Толочко
Дмитрий Крутой обратил внимание, что сейчас новое решение было анонсировано "на уровне отдельных официальных лиц".
"На уровне правительства нашей республики данная ситуация будет изучена. В случае необходимости какие-то вещи будут доложены президенту. Обязательно будут какие-то меры реагирования в случае, если эта угроза станет какой-то реальностью", - сказал Крутой.
На этой неделе президент Беларуси Александр
Кто войдет в санкционный список Беларуси, должен определить Совмин.
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Американские власти анонсировали возобновление санкций в отношении белорусских предприятий в конце марта текущего года.
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