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Беларусь изучит угрозу введения санкций Соединенными Штатами - Крутой

02.04.2021 12:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр - Sputnik. Введение американских санкций будет изучено на уровне правительства, сказал замглавы Администрации президента Дмитрий Крутой на торжественном приеме в честь Дня единения, передает корреспондент Sputnik.

Ранее Госдепартамент США распространил информацию о том, что в отношении белорусских предприятий будут возобновлены санкции, действие которых ранее было приостановлено.

"Это свежие заявления и глубоко мы их не изучали. Я так понимаю, что у коллег (власти США - Sputnik) подошел срок. Обычно в марте-апреле они рассматривают такие решения", - напомнил замглавы президентской Администрации.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Дмитрий Крутой обратил внимание, что сейчас новое решение было анонсировано "на уровне отдельных официальных лиц".

"На уровне правительства нашей республики данная ситуация будет изучена. В случае необходимости какие-то вещи будут доложены президенту. Обязательно будут какие-то меры реагирования в случае, если эта угроза станет какой-то реальностью", - сказал Крутой. 

На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях. Документ позволяет вводить запрет на ввоз в страну определенных категорий товаров, а также импорт услуг. Ограничения распространятся не только на физических лиц, граждан государств, которые приняли санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц, но и на компании.

Кто войдет в санкционный список Беларуси, должен определить Совмин.

 
Теги: Минск
 
 
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Американские власти анонсировали возобновление санкций в отношении белорусских предприятий в конце марта текущего года.
 
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