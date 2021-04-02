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Поправки в закон о массовых мероприятиях внесут в Беларуси
02.04.2021 13:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр –Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении поправки в "Закон о проведении массовых мероприятий": впервые вводится запрет на призывы в СМИ на такие мероприятия.
Проект закона в Овальном зале представил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
"Для организаторов массовых мероприятий, иных лиц вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия, в том числе путем объявления в средствах массовой информации, в интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, а также запрет на изготовление и распространение в этих целях листовок, плакатов, иных материалов до получения разрешения о проведении данного массового мероприятия", – заявил Кубраков.
последует
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Изменения в законодательство о проведении массовых мероприятий, которые сегодня рассматривают в парламенте, инициировало Министерство внутренних дел Беларуси.
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