Поправки в закон о массовых мероприятиях внесут в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр –Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении поправки в "Закон о проведении массовых мероприятий": впервые вводится запрет на призывы в СМИ на такие мероприятия.

Проект закона в Овальном зале представил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

"Для организаторов массовых мероприятий, иных лиц вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия, в том числе путем объявления в средствах массовой информации, в интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, а также запрет на изготовление и распространение в этих целях листовок, плакатов, иных материалов до получения разрешения о проведении данного массового мероприятия", – заявил Кубраков.

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