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Караев рассказал о президентских амбициях

02.04.2021 13:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр - Sputnik. У меня нет президентских амбиций, заявил помощник главы государства – инспектор по Гродненской области, генерал-лейтенант Юрий Караев.

"Конечно же нет", - сказал Караев, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, есть ли у него президентские амбиции.

"Я не рожден здесь, это самое главное. А, второе, это должен быть огромный опыт управленческого, такого хозяйственного, экономического и прочих остальных направлений. Я же узкий специалист", - добавил он.

Во время посещения предприятия "Молочный Мир" Лукашенко отметил, что свой выбор народ уже сделал, и его дети не будут президентами. Тем не менее, по его словам, достойных кандидатов хватает.

"У меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал (помощник президента – инспектор по Гродненской области, генерал-лейтенант Юрий Караев – Sputnik), второй губернатор (председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник). Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране", – сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что он уже начинает присматриваться к людям и видит достойные кандидатуры, которые будут конкурировать на будущих выборах.

Караев пояснил, что это было сказано на их примере. Просто в тот момент он и Караник оказались рядом.

"За фамилии в данном случае цепляться не стоит", - сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее во время посещения предприятия "Молочный Мир" сказал, что в стране хватает достойных кандидатов, которые могут...
 
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