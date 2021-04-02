Караев рассказал о президентских амбициях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр - Sputnik. У меня нет президентских амбиций, заявил помощник главы государства – инспектор по Гродненской области, генерал-лейтенант Юрий Караев.

"Конечно же нет", - сказал Караев, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, есть ли у него президентские амбиции.

"Я не рожден здесь, это самое главное. А, второе, это должен быть огромный опыт управленческого, такого хозяйственного, экономического и прочих остальных направлений. Я же узкий специалист", - добавил он.

Во время посещения предприятия "Молочный Мир" Лукашенко отметил , что свой выбор народ уже сделал, и его дети не будут президентами. Тем не менее, по его словам, достойных кандидатов хватает.

"У меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал (помощник президента – инспектор по Гродненской области, генерал-лейтенант Юрий Караев – Sputnik), второй губернатор (председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник). Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране", – сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что он уже начинает присматриваться к людям и видит достойные кандидатуры, которые будут конкурировать на будущих выборах.

Караев пояснил, что это было сказано на их примере. Просто в тот момент он и Караник оказались рядом.

"За фамилии в данном случае цепляться не стоит", - сказал он.