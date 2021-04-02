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Караев рассказал о президентских амбициях
02.04.2021 13:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр - Sputnik. У меня нет президентских амбиций, заявил помощник главы государства – инспектор по Гродненской области, генерал-лейтенант Юрий Караев.
"Конечно же нет", - сказал Караев, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, есть ли у него президентские амбиции.
"Я не рожден здесь, это самое главное. А, второе, это должен быть огромный опыт управленческого, такого хозяйственного, экономического и прочих остальных направлений. Я же узкий специалист", - добавил он.
Во время посещения предприятия "Молочный Мир" Лукашенко
"У меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал (помощник президента – инспектор по Гродненской области, генерал-лейтенант Юрий Караев – Sputnik), второй губернатор (председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник). Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране", – сказал белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что он уже начинает присматриваться к людям и видит достойные кандидатуры, которые будут конкурировать на будущих выборах.
Караев пояснил, что это было сказано на их примере. Просто в тот момент он и Караник оказались рядом.
"За фамилии в данном случае цепляться не стоит", - сказал он.
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