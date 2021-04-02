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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление Президента с Днем единения народов Беларуси и России Сегодня - День единения народов Беларуси и России. С праздником белорусов и россиян поздравил Председатель Высшего госсовета Союзного государства, Президент...

Сегодня - День единения народов Беларуси и России. С праздником белорусов и россиян поздравил Председатель Высшего госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко.Александр Лукашенко направил поздравление с Днем единения и Президенту России, выразив уверенность, что страны продолжат развивать весь комплекс конструктивных союзнических отношений. Владимир Путин в поздравительной телеграмме белорусскому лидеру выразил также уверенность, что Россия и Беларусь продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса союзнических отношений.