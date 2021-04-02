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Поздравление Президента с Днем единения народов Беларуси и России
02.04.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСегодня - День единения народов Беларуси и России. С праздником белорусов и россиян поздравил Председатель Высшего госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко.
"За четверть века пройден значительный путь. По глубине сближения национальных законодательств, развитию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве. Мы не только сохранили, но и многократно приумножили кооперационные связи в производстве, образовании и культуре. Среди общих достижений - совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализация многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне. В этой обстановке консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе".
Александр Лукашенко направил поздравление с Днем единения и Президенту России, выразив уверенность, что страны продолжат развивать весь комплекс конструктивных союзнических отношений. Владимир Путин в поздравительной телеграмме белорусскому лидеру выразил также уверенность, что Россия и Беларусь продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса союзнических отношений.
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Сегодня - День единения народов Беларуси и России. С праздником белорусов и россиян поздравил Председатель Высшего госсовета Союзного государства, Президент...
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