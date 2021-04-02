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Названа дата парламентских слушаний по теме территориальной целостности

02.04.2021 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла решение провести парламентские слушания, на которых обсудят историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР, сообщили в парламенте.

© REUTERS / Yuriy Oreshkin/BelTA
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В пятницу 2 апреля в Минске открылась весенняя сессия нижней палаты белорусского парламента, на которой были приняты в первом чтении поправки в законы об экстремизме, недопущения героизации нацизма, вопрос о проведении парламентских слушаний рассматривался последним.

"Слушания на тему "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западно-белорусских земель в составе БССР" пройдут в Палате представителей 29 апреля 2021 года в 10:00", – сообщили Sputnik в палате.

До этого парламентские слушания проводились более трех лет назад, темой их были правовые и практические аспекты улучшения инвестиционного климата в Беларуси. Слушания прошли в Доме правительства с участием премьера, профильных министров, представителей бизнес-сообщества. Ранее планировали проводить парламентские слушания по вопросам введения моратория на смертную казнь и образования. Но они так и не состоялись.

На эту весеннюю сессию вынесены проекты законов, которые отражают основные приоритеты, обозначенные в итоговых документах VI Всебелорусского народного собрания, – укрепление суверенитета и национальной безопасности, повышение устойчивости экономики, обеспечение социальной стабильности и развитие человеческого капитала.

 
Теги: Минск
 
 
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Заседание Палаты представителей в первый день сессии непрерывно шло почти четыре часа, депутаты работали без традиционного обеда.
 
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