Мезенцев: дорожные карты помогут избавить Союзное государство от барьеров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр - Sputnik. Своевременное принятие и реализация дорожных карт уменьшает количество барьеров в сотрудничестве Беларуси и России, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на видеоконференции "Союзное государство: открывая новые возможности".

В пример он привел промышленную отрасль и конкурирующие за внутренние рынки СГ белорусские и российские предприятия.

"Еще в 2019 году была сформирована дорожная карта по формированию единой промышленной политики в Союзном государстве. Но мы тогда не убедили белорусские и российские власти на подписание этих карт. Прошло много времени и сейчас мы к этому приходим, а если бы приняли тогда – то достигли большего в плане производства в промышленности и экспорта", - отметил Дмитрий Мезенцев.

По его словам, единая промышленная политика несколько снижает уровень экономического суверенитета сторон, но дает большие совместные преимущества.

"Если мы будем работать равноправно и разговаривать открыто, по единым правилам, то такие равные условия хозяйствования уведут нас от необоснованной конкуренции, сделают равными позиции производителей на едином белорусско-российском рынке и, по сути, едином рынке ЕАЭС", - добавил Мезенцев.

О необходимости максимально снять ограничения говорил сегодня на собрании "Союзное государство: открывая новые возможности" и заместитель главы администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой.

"Нужно заниматься устранением барьеров и ограничений внутри Союзного государства. Практика показывает, что мы зачастую прикрываемся так называемой защитой своих производителей, этим грешат и белорусы, и россияне, а когда начинаешь вникать в суть ограничений, то там другие мотивы совершенно. Это не красит наш союз", - добавил Крутой.

Заместитель главы администрации президента Беларуси заявил, что надеется на скорое завершение работы Минска и Москвы над экономическим пакетом мер по реализации союзного договора с Россией.

"Это станет новым этапом работы для всей союзной вертикали и приблизит нас к созданию реального, единого экономического пространства, о котором мы говорим", - сказал Крутой.

При этом он отметил, что процесс сближения Беларуси и России идет в русле общемировых тенденций с сохранением полного суверенитета обоих государств.

Ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщал , что все дорожные карты по интеграции России и Беларуси будут согласованы до конца апреля, а до 1 января 2022 года страны должны на уровне правительств успеть принять соглашения, которые прописаны в дорожных картах.

Напомним, что 2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. По этому случаю в Минске в Москве проходят торжественные мероприятия.

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