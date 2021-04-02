Минск готов принять совет глав СНГ в очном формате в октябре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр - Sputnik. Минск надеется, что юбилейное заседание совета глав Содружества Независимых Государств в октябре пройдет в очном формате, заявил глава МИД страны, председатель совета министров иностранных дел СНГ Владимир Макей.

В 2021 году Содружество отмечает юбилей – 30-летие со дня основания организации.

"В первую очередь, юбилейное заседание совета глав государств в октябре этого года в Минске - надеемся, оно пройдет в очном формате, в ходе которого ожидается принятие знаковых документов", - сказал Макей на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

Заседание совета министров иностранных дел будет проведено 14 октября, накануне встречи глав стран СНГ, добавил он. Глава МИД высказал надежду, что мероприятие также пройдет в очном формате.

Макей также подчеркнул, что Беларусь рассчитывает на поддержку Москвы во время своего председательства в СНГ.

"Без вашей (главы МИД РФ Сергея Лаврова - Sputnik) поддержки и вашего тесного взаимодействия наше председательство не сможет быть эффективным. Поэтому рассчитаю на вашу дальнейшую поддержку во всех ситуациях", - отметил он.

На 28 мая запланировано заседание глав правительств стран Содружества, оно пройдет в Минске. Об этом сообщил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев после заседания СМИД СНГ.

В 2021 году Беларусь является председателем СНГ.

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