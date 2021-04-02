Что сделает Минск, если угроза санкций США станет реальной?

На уровне белорусского правительства вопрос угрозы санкций еще не рассматривался, но когда она станет реальной, Минск примет меры реагирования.

Об этом заявил глава Администрации президента Дмитрий Крутой журналистам в Минске 2 апреля.

«В случае необходимости какие-то вещи будут доложены президенту и обязательно какие-то меры реагирования будут приняты – в случае, если эта угроза станет какой-то реальностью», - сказал он.

По словам замглавы Администрации, белорусские власти «не так уж сильно, глубоко не изучали заявления госдепа».

«Я так понимаю, просто у коллег подошел уже срок. Обычно в марте-апреле они рассматривают такие решения и сейчас анонсировали их, по крайней мере, на уровне отдельных официальных лиц», - отметил Крутой.

Предыдущее решение Минфина о продлении приостановки действия санкций истекает 26 апреля. Позиция госдепа по вопросу продления еще может измениться, если в Минске изменят подход к политическим заключенным.

Напомним, накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил , что санкции США против 9 белорусских предприятий, приостановленные в 2015 году, могут возобновиться из-за постоянного нарушения прав человека в Беларуси после выборов.

Он призвал белорусские власти взять на себя ответственность и начать вести диалог с лидерами политической оппозиции под эгидой ОБСЕ, чтобы провести свободные и справедливые выборы под независимым наблюдением.