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Что сделает Минск, если угроза санкций США станет реальной?

02.04.2021 16:27 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На уровне белорусского правительства вопрос угрозы санкций еще не рассматривался, но когда она станет реальной, Минск примет меры реагирования.

Об этом заявил глава Администрации президента Дмитрий Крутой журналистам в Минске 2 апреля.

«В случае необходимости какие-то вещи будут доложены президенту и обязательно какие-то меры реагирования будут приняты – в случае, если эта угроза станет какой-то реальностью», - сказал он.

По словам замглавы Администрации, белорусские власти «не так уж сильно, глубоко не изучали заявления госдепа».

«Я так понимаю, просто у коллег подошел уже срок. Обычно в марте-апреле они рассматривают такие решения и сейчас анонсировали их, по крайней мере, на уровне отдельных официальных лиц», - отметил Крутой. 

Предыдущее решение Минфина о продлении приостановки действия санкций истекает 26 апреля. Позиция госдепа по вопросу продления еще может измениться, если в Минске изменят подход к политическим заключенным.

Напомним, накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что санкции США против 9 белорусских предприятий, приостановленные в 2015 году, могут возобновиться из-за постоянного нарушения прав человека в Беларуси после выборов.

Он призвал белорусские власти взять на себя ответственность и начать вести диалог с лидерами политической оппозиции под эгидой ОБСЕ, чтобы провести свободные и справедливые выборы под независимым наблюдением.

 
Теги: Минск
 
 
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На уровне белорусского правительства вопрос угрозы санкций еще не рассматривался, но когда она станет реальной, Минск примет меры реагирования.
 
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