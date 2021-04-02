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Что сделает Минск, если угроза санкций США станет реальной?
02.04.2021 16:27 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
На уровне белорусского правительства вопрос угрозы санкций еще не рассматривался, но когда она станет реальной, Минск примет меры реагирования.
Об этом заявил глава Администрации президента Дмитрий Крутой журналистам в Минске 2 апреля.
«В случае необходимости какие-то вещи будут доложены президенту и обязательно какие-то меры реагирования будут приняты – в случае, если эта угроза станет какой-то реальностью», - сказал он.
По словам замглавы Администрации, белорусские власти «не так уж сильно, глубоко не изучали заявления госдепа».
«Я так понимаю, просто у коллег подошел уже срок. Обычно в марте-апреле они рассматривают такие решения и сейчас анонсировали их, по крайней мере, на уровне отдельных официальных лиц», - отметил Крутой.
Предыдущее решение Минфина о продлении приостановки действия санкций истекает 26 апреля. Позиция госдепа по вопросу продления еще может измениться, если в Минске изменят подход к политическим заключенным.
Напомним, накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс
Он призвал белорусские власти взять на себя ответственность и начать вести диалог с лидерами политической оппозиции под эгидой ОБСЕ, чтобы провести свободные и справедливые выборы под независимым наблюдением.
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На уровне белорусского правительства вопрос угрозы санкций еще не рассматривался, но когда она станет реальной, Минск примет меры реагирования.
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