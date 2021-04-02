Давыдько высказался о бчб-флаге, экстремизме и журналистах на митингах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Законы в отношении нацизма и экстремизма в Беларуси носят предупредительный характер, сказал председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдько в эксклюзивном интервью Sputnik.

В день открытия весенней сессии Национального собрания депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект "О недопущении реабилитации нацизма", а также приняли поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму.

Предупредительная мера от нацизма

По словам депутата, несмотря на то, что со времени окончания Великой Отечественной войны прошло много лет, принятие закона оказалось актуальным.

"Поскольку эта зараза оказалась недобитой и поползла с Запада и частично с Юга на нашу территорию. Вот это было неожиданно, и белорусский народ не был готов. Потому что у нас свято чтят память героев-победителей нацизма – это один из мощных кирпичей в фундаменте нашей идентичности и нашей национальной гордости", – объяснил необходимость принятия закона он.

Геннадий Давыдько добавил: никто не предполагал, что подобное может произойти, и поэтому нужно было предпринимать меры.

В законе предусмотрены такие понятия, как "нацистские преступники" и "пособники нацистских преступников", но эта мера не будет направлена на то, чтобы возбуждать уголовные дела в отношении преступлений военных лет.

"Просто те, кто попытается идеологию нацизма сейчас втащить в нашу политическую и общественную жизнь. Вот к ним этот закон обращен в первую очередь. Это, конечно, предупредительная мера", – подчеркнул председатель постоянной комиссии парламента.

Нацизм требует осуждения

После чего обратил внимание, что в данном случае речь идет и о символике: "Условно говоря, бчб-флаг использовали нацисты, в определенный период он был государственным в нашей стране и замышлялся великими мечтателями. У него богатая история и немного запятнанная. Общественность не против, чтобы этот флаг существовал как историческое свидетельство непростого пути нашего народа".

Геннадий Давыдько отметил, что когда бчб-флаг начинают использовать как символ разрушения существующего государства, то это недопустимо.

В ответ на уточняющий вопрос, будет ли бчб-флаг признан экстремистской символикой, он заверил, что не будет.

"Красивый бело-красно-белый флаг абсолютно ни при чем, как и конопля абсолютно ни при чем, что из нее кто-то варит наркотик", – отметил Давыдько.

По его словам, в законе вводится норма за использование экстремистской символики, потому что находятся еще желающие пользоваться свастикой.

"Мы это просто освежили, напомнили. Дело в том, что во время Нюрнбергского процесса были осуждены личности, а сам нацизм не был. Суд был не над нацизмом, а над личностями. Сейчас это тоже становится актуальным", – считает депутат.

При этом он напомнил и о роли пособников нацизма в годы войны на примере Хатыни, где, по его мнению, коллаборанты зачастую проявляли большее зверство, чем сами солдаты вермахта.

Журналисты на несанкционированных акциях

Геннадий Давыдько также затронул и изменения в законе о СМИ, в частности, отметив, что несанкционированное мероприятие не предполагает аккредитации журналистов.

"Это не означает, что журналист, если что-то происходит, не должен это освещать. Он вполне может там находиться, но он не должен орать, нападать на милиционеров, мешать правоохранительным органам осуществлять свои функции. Пожалуйста, находись и воспевай славу тем, кто стоит на охране общественного порядка", – предложил он.

По его словам, теперь журналисты и СМИ "не имеют права призывать на несанкционированные акции, даже косвенно, по-хитрому так". "А то, что я заявлял, что журналист, находясь на несанкционированном мероприятии, является сам участником этого мероприятия, – если он кричит, да, он участник, и журналистская неприкосновенность его уже никак не касается. Но по большому счету это в определенном смысле был фейк. Потому что, когда враги взломали мою почту, я досадую, что мы не используем такие же методы", – отметил Геннадий Давыдько.

Депутат пояснил в этой связи, что в СМИ разошлась информация о том, что журналист, случайно оказавшийся на несанкционированной акции, уже не является журналистом и к нему будут применяться меры – "это в определенной мере мое провокационное вбрасывание".

"Если кто-то этого, прочитав, не поймет, у него в подкорке отложится, что "я уже нарушаю и мне там опасно находиться", – добавил он.

Причем парламентарий специально уточнил, что средство массовой информации, написав про несанкционированную акцию, ничего при этом не нарушит.

"Опять же, если говорить о терроризме или экстремизме. Основная цель террориста – вызвать общественный резонанс. Значит, тот, кто описывает кошмар, который произошел, осуществляет мечту террориста – распространяет страх, распространяет его идею, подробно описывая, что произошло, и даже включая идейный ряд, почему этот человек это сделал. Это пособник террориста", – особо подчеркнул Геннадий Давыдько.

По его мнению, подробное описание несанкционированной акции является ее частью. "Вот здесь очень тонко над оценивать именно правоохранителям. Прокуратура должна внимательно на это смотреть, и суды должны это классифицировать. А закон позволяет им внимательно отнестись ко всем этим "хитрикам".

"Изощреннее стали способы информационной войны. Время у нас сейчас неспокойное, каким бы спокойным оно ни выглядело", – подытожил председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.