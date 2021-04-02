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СК возбудил уголовное дело в отношении спортсменки Александры Герасимени

02.04.2021 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси возбуждено уголовное тело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина.

По данным следствия, в августе 2020 года они создали "так называемое объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности", провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Беларуси.

"На деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором "БФСС", распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества", – сообщили Sputnik в пятницу в СК.

Кроме этого, по данным следствия, в интернете и СМИ Герасименя и Опейкин обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных "на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

"В частности, под давление членов "БФСС" из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства", – заявили в СК. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Как уточнили в СК, действия членов БФСС квалифицированы по ч. 3 ст.361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

"В настоящий момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования", – сказали в СК.

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Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, речь идет о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.
 
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