Карасин: интеграция Беларуси и России ничей суверенитет не ущемляет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Люди, которые утверждают, что интеграция Беларуси и России ущемляет чей-то суверенитет, слишком категоричны, об этом председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил Sputnik в интервью, приуроченному ко Дню единения народов Беларуси и России.

По его словам, интеграция – это процесс, имеющий очень много направлений, каждое из которых очень важно.

"То, что произошло в 1996 году, уже имеет историческое значение. Граждане России и Беларуси пользуются одинаковыми правами в плане работы, пребывания на территории друг друга. Это немалые достижения. И это стало особенно очевидно сейчас, в трудный период ковида. Союзное государство – это прообраз того, как должны строить между собой отношения братские, исторически близкие республики и народы", – отметил Карасин.

Будущее в руках нынешней молодежи

Сенатор подчеркнул, что нынешнем этапе многое зависит от молодого поколения. По его мнению, важно, чтобы молодые люди имели возможность поступать в высшие учебные заведения двух стран, постоянно контактировать, обмениваться учебными пособиями. "Это уже делается, но не так быстро, как хотелось бы", – сказал Карасин.

"У нас уже есть решение, о котором сегодня на нашей пленарной встрече говорилось. Принято решение о специальной программе для Беларуси о том, чтобы молодежь, которая оканчивает школу, могла спокойно поступать в высшие учебные заведения, несмотря на то, что у нас ЕГЭ, у вас есть другая система проверки знаний после школы", – рассказал Карасин.

Он полагает, что белорусские и российские молодые люди, которые учатся и общаются вместе, смогут лучше воспринимать менталитет своих сверстников из союзной страны. "И тогда поколение, которое выйдет в жизнь в 2025-2030 годах, будет совсем иначе относиться к проблемам, одинаково видеть сложности и достижения", – сказал российский сенатор.

День единения

День единения народов России и Беларуси ежегодно отмечается 2 апреля.

В 1996 году в этот день президенты двух стран Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве договор "Об образовании Сообщества России и Беларуси". Через год был заключен договор "О Союзе Беларуси и России". Договор о создании Союзного государства был подписан 9 декабря 1999 года.