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А. Лукашенко и В. Путин обменялись поздравлениями и обсудили рабочие вопросы

02.04.2021 20:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Не только поздравления, но и проблемы, задачи и общие цели. Президенты Беларуси и России  сегодня провели крайне насыщенный телефонный разговор. Поводом созвониться, безусловно, стал общий праздник - День единения народов Беларуси и России.

Александр Лукашенко и Владимир Путин утром обменялись официальными, а после обеда уже личными поздравлениями. И еще раз подчеркнули: в интересах обеих стран поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества. И именно поэтому получасовой разговор получился не столько праздничным, сколько рабочим. Главы государств коснулись всех основных и актуальных тем, обсудили и реализацию договоренностей, которые имели место ранее.

Эпидситуация и производство вакцин


Одной из главных тем, которую обсудили президенты, стала эпидемиологическая ситуация. Сегодня уже главный акцент - на вакцинации населения и производстве вакцин. Это позитивный пример теснейшего взаимодействия двух стран, та сфера, где сотрудничество Беларуси и России в настоящий момент является наиболее продуктивным.

Внешние угрозы


Лидеры затронули внутриполитическую обстановку в наших странах. Здесь отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности, со стороны Польши и США).

Союзный формат


Из позитивной рабочей повестки  речь шла о проработке мероприятий в союзном формате, включая проведение очередного заседания Высшего Госсовета Союзного государства и VIII Форума регионов Беларуси и России. Он пройдет в июле на территории Московской области и будет посвящен научно-техническому сотрудничеству стран.

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин  уделили внимание деятельности Постоянного комитета Союзного государства. Шла речь об усилении его роли и повышении эффективности работы.

Возобновление полноформатного транспортного сообщения


Особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного. Принимая во внимание необходимость возвращения экономики и жизни людей в нормальное русло, Беларусь  рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения. Это было подчеркнуто. И, конечно, речь шла о развитии торгово-экономического сотрудничества в целом.

Инфобезопасность


Обсудили президенты и нашу профессиональную тему: взаимодействие центральных средств массовой информации и работу в сфере информационной безопасности.

 
 
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Не только поздравления, но и проблемы, задачи и общие цели. Президенты Беларуси и России  сегодня провели крайне насыщенный телефонный разговор. Поводом...
 
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