ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИД СНГ сохранит повестку председательства Беларуси

02.04.2021 20:43 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Благодаря белорусскому председательству в Содружестве Независимых Государств  даже в условиях пандемии  сохраняется позитивная динамика. Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров в Москве на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. В свою очередь  министр иностранных дел Беларуси отметил, что принятая в 2020 году программа усиления внешнеполитического взаимодействия в СНГ показала свою эффективность, она имеет большой потенциал.

Владимир Макей,  Министр иностранных дел Беларуси: "Несмотря на эпидемиологические ограничения, все органы Содружества работают в заданном темпе, в хорошем рабочем ритме по свободному перемещению граждан в нашем регионе".

Следующую встречу Совета министров иностранных дел СНГ планируется провести осенью в Минске

Также Беларусь рассчитывает, что юбилейное заседание Совета глав государств Содружества в октябре пройдет у нас  в очном формате. На нем ожидается принятие знаковых документов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря белорусскому председательству в Содружестве Независимых Государств  даже в условиях пандемии  сохраняется позитивная динамика. Об этом сегодня заявил...
 
Новости дня
Новости политики
 
Названа дата парламентских слушаний по теме территориальной целостности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by