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Следующую встречу Совета министров иностранных дел СНГ планируется провести осенью в Минске

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СМИД СНГ сохранит повестку председательства Беларуси Благодаря белорусскому председательству в Содружестве Независимых Государств даже в условиях пандемии сохраняется позитивная динамика. Об этом сегодня заявил...

Благодаря белорусскому председательству в Содружестве Независимых Государств даже в условиях пандемии сохраняется позитивная динамика. Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров в Москве на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. В свою очередь министр иностранных дел Беларуси отметил, что принятая в 2020 году программа усиления внешнеполитического взаимодействия в СНГ показала свою эффективность, она имеет большой потенциал.Также Беларусь рассчитывает, что юбилейное заседание Совета глав государств Содружества в октябре пройдет у нас в очном формате. На нем ожидается принятие знаковых документов.