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СМИД СНГ сохранит повестку председательства Беларуси
02.04.2021 20:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБлагодаря белорусскому председательству в Содружестве Независимых Государств даже в условиях пандемии сохраняется позитивная динамика. Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров в Москве на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. В свою очередь министр иностранных дел Беларуси отметил, что принятая в 2020 году программа усиления внешнеполитического взаимодействия в СНГ показала свою эффективность, она имеет большой потенциал.
Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Несмотря на эпидемиологические ограничения, все органы Содружества работают в заданном темпе, в хорошем рабочем ритме по свободному перемещению граждан в нашем регионе".
Следующую встречу Совета министров иностранных дел СНГ планируется провести осенью в МинскеТакже Беларусь рассчитывает, что юбилейное заседание Совета глав государств Содружества в октябре пройдет у нас в очном формате. На нем ожидается принятие знаковых документов.
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Благодаря белорусскому председательству в Содружестве Независимых Государств даже в условиях пандемии сохраняется позитивная динамика. Об этом сегодня заявил...
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