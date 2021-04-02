Дмитрий Мезенцев прокомментировал возможность объединения Беларуси и России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Россия и Беларусь должны вначале раскрывать потенциал Союзного договора, и лишь после этого можно будет определить, какой формат близок гражданам двух стран, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в ответ на вопрос о перспективах единой страны.

"Мы сегодня должны быть реалистами, правда? Мы сегодня знаем, что Союзному договору чуть более 20 лет. Потенциал огромен. Вот давайте шаг к шагу, последовательно, равноправно, вне зависимости от масштабов экономики и численности населения наших государств идти по пути раскрытия потенциала Союзного договора", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметил госсекретарь СГ, делать это нужно "никого не обижая, никому не навязывая повестку, слыша друг друга, выстраивая производственные цепочки, уходя от производственных, кефирных, мясных, нефтяных, газовых споров в пользу совместных производств".

По его словам, это поможет определить на всех уровнях – от "высоких кабинетов" до миллионов простых белорусов и россиян, – какой формат на основе Союзного договора будет для них максимально близок.

Госсекретарь Союзного государства отметил также очевидное укрепление взаимодействия и продвижение по экономической интеграционной повестке двух стран.

Читайте также: