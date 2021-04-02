Союзное государство: как сотрудничают Беларусь и Россия

Источник материала: Sputnik Беларусь

Встреча в столицах проходила в формате видеоконференции . В ней принял участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также представители органов исполнительной власти двух стран, политики и экономисты.

Новый уровень диалога

Никакие споры организаций и субъектов не смогут затмить особые отношения Минска и Москвы, заявил Мезенцев.

Он рассказал, что многие недоброжелатели ожидают ухудшения отношений между странами, особенно когда возникают разногласия.

"Мясные, газовые, нефтяные, кефирные споры как будто омрачают наши отношения. Ничего подобного. Никакие споры хозяйствующих субъектов не могут затмить стратегическую направленность и горизонт сотрудничества", – заявил госсекретарь.

По его словам, белорусы и россияне близки не только географически, политически, но главное – близки ментально.

В свою очередь, заместитель главы администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой отметил, что объединение дает большие возможности в экономическом развитии двух стран.

"Мы стартовали с пяти миллиардов в Союзном государстве, а теперь пришли к 30 миллиардам долларов – даже несмотря на пандемию. Думаю, рост в шесть раз товарооборота между странами говорит о многом, мы должны продолжать эту работу", – подчеркнул он.

Встреча премьеров Беларуси и России

Мезенцев отметил, что правительства России и Беларуси во главе с Михаилом Мишустиным и Романом Головченко "вышли на иной уровень диалога, на иной уровень взаимопонимания и взаимодействия".

"Мы сегодня видим, как успешно продвигается диалог по экономической интеграции. При этом мы хорошо понимаем и никогда не допустим, чтобы этот диалог был неравноправным или ассиметричным", – подчеркнул он.

Встреча премьер-министров состоится в апреле , сообщил госсекретарь. Как уточнил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, переговоры будут очными и пройдут в Минске.

"Очно. В Минске. Одна из тем – дорожные карты. Я думаю, главная тема, наверное, будет", – добавил он.

Санкции сплотят

На торжественном собрании многими спикерами было заявлено о беспрецедентном давлении на Беларусь и Россию извне. В частности, западные государства применяют в отношении двух стран серьезные экономические санкции, которые, бесспорно, сказываются на финансовом положении Беларуси и России.

Однако многие уверены – это только укрепляют желание более тесно взаимодействовать во всех направлениях.

"Какой ответ на это? Только наше сплочение. Только поиск тех совместных планов и алгоритмов сотрудничества, которые сделают нас сильнее и конкурентоспособнее", – заявил Мезенцев.

Союзный бюджет увеличат?

Более детально во время конференции обсуждали экономические дела. Крутой отметил, что бюджет Союзного государства нужно увеличивать. Он сообщил, что объединение дает большие возможности в экономическом развитии двух стран, но есть вопросы в части реализации союзных программ: недостаточное финансирование и бюрократия.

"Нужны срочные корректировки в формирование и распределение бюджета. Исполнители союзных программ уже устали – бьют в колокола. Они упираются в бюрократию. И не могут осваивать бюджетные деньги, нужно разрубить узел махровой бюрократии за 2–3 месяца", – подчеркнул Крутой.

О том, что необходимо наращивать объемы бюджета , чтобы дать импульс развитию Союзного государства, говорил и госсекретарь Мезенцев. Он предложил Совету министров СГ отнестись к формированию бюджета на предстоящий год более внимательно, чтобы не потерять потенциал объединения.

На оборону Союза – больше средств

Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко заявил, что ограниченность средств бюджета Союзного государства плохо сказывается на обеспечении функционирования Региональной группировки войск.

Таким образом, возникают сложности на пути белорусско-российской интеграции, касающиеся проведения совместной военно-технической политики. Между тем замглавы Генштаба ВС республики отметил, что "все сложности решаемы". Тем более, есть реальные угрозы для Союзного государства.

Во время доклада по видеоконференцсвязи начальник научно-исследовательского центра ФСБ Алексей Маруев назвал ключевые факторы , которые могут привести к дестабилизации обстановки в Беларуси и России. Это "неослабевающее стремление США" усилить влияние в мире через различные способы свержения власти, экономические санкции, распространение наркотиков, радикального исламизма, идеологии национализма и неонацизма, а также угроза совершения терактов на территории Союзного государства.

Поэтому военная доктрина Союзного государства кардинально пересмотрена , осталось ее утвердить на заседании Высшего госсовета.

Интеграция и дорожные карты

Уровень интеграции между Россией и Беларусью на данный момент самый высокий, отмечают эксперты и представители госструктур двух стран. Но нужно двигаться дальше. Создать равные и единые правила работы предприятий в различных сферах. В этом помогут дорожные карты, которые никак не предполагают потерю суверенитета стран, но предусматривают более тесную кооперацию .

"Если мы будем работать равноправно и разговаривать открыто, по единым правилам, то такие равные условия хозяйствования уведут нас от необоснованной конкуренции, сделают равными позиции производителей на едином белорусско-российском рынке", – сказал Мезенцев.

Барьеры внутри Союзного государства

Идею более тесной экономической интеграции поддерживает как Москва, так и Минск. Однако пока еще сохраняется большое количество барьеров в экономиках двух стран, такое мнение высказал Крутой.

"Нужно заниматься устранением барьеров и ограничений внутри Союзного государства. Практика показывает, что мы зачастую прикрываемся так называемой защитой своих производителей, этим грешат и белорусы, и россияне, а когда начинаешь вникать в суть ограничений, то там другие мотивы совершенно. Это не красит наш союз", – добавил он.

Крутой выразил надежду на скорое завершение работы над экономическим пакетом мер по реализации союзного договора с Россией.

Форумы регионов Беларуси и России

На видеоконференции была отмечена особая роль Форумов регионов в укреплении экономических связей между странами. По итогам седьмого по счету мероприятия были подписаны контракты на общую сумму в 700 миллионов долларов.

"И мы также ожидаем, что запланированный на 30 июня – 1 июля восьмой форум будет настолько же успешным", – выразил надежду вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Грузовые потоки между странами

Россия на протяжении многих лет занимает первое место по накопленным в белорусскую экономику инвестициям. Знаковым для двустороннего сотрудничества стало подписание межправсоглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов через морские порты России. Белорусским предприятиям обеспечен выход к морю на условиях не хуже, чем в странах Прибалтики.

На конференции было заявлено, что дальнейшее сотрудничество в этом направлении позволит обеспечить транзит через российские порты и другой белорусской продукции на мировые рынки, в том числе калийных удобрений.

Культура в Союзном государстве

Основа союзных отношений не только в экономике, культура – сближает страны, роднит, уверены эксперты.

И если российская литература достойно представлена в Беларуси, то в России современное поколение не знает белорусских классиков.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в своем выступлении заявил, что этот пробел нужно исправить: белорусская литература должна быть представлена в школьной программе в России .

"Мы в школе читали Коласа наравне с Пушкиным, и это было нормой, чего, к сожалению, сейчас нет. Это, мне кажется, большой недостаток", – сказал он.

Швыдкой отметил, что вопрос изучения российскими школьниками белорусских литературных произведений как раз лежит в плоскости Союзного государства. И руководящие органы этого объединения могли бы выступить с такой инициативой.

По его словам, возможностей и условий для расцвета русской культуры, как в Беларуси, нет нигде в мире.

"Я не знаю другого государства в мире, где такое могло бы быть. Когда вспоминаешь того же Раевского или Луценко, таких двух лидеров белорусской театральной жизни 60-80-х годов, никто не считал, кто они – русские или белорусы. Они представляли Беларусь", – резюмировал спецпредставитель президента РФ.

День единения народов Беларуси и России

День единения народов России и Беларуси ежегодно отмечается 2 апреля. В 1996 году в этот день президенты двух стран Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве договор "Об образовании Сообщества России и Беларуси". Через год был заключен договор "О Союзе Беларуси и России". Договор о создании Союзного государства был подписан 9 декабря 1999 года.