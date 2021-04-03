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Вице-премьер правительства России прибыл с визитом в Минск
03.04.2021 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр ― Sputnik. Российская делегация во главе с заместителем главы российского правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Минск, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
Состоялась встреча российского гостя с белорусским коллегой - первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым.
"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", уточнили в пресс-службе.
Визит российской делегации во главе с вице-премьером Оверчуком приурочен к 25-летию Союзного государства, которое в двух странах отмечалось накануне.
Юбилей интеграции
Договор об образовании Сообщества Беларуси и России был подписан 25 лет назад - 2 апреля 1996 года, в столицах двух государств в этот день состоялся ряд мероприятий.
Председатель Высшего госсовета, президент Беларуси Александр Лукашенко по случаю праздника поздравления поздравления своему российскому коллеге Владимиру Путину.
"За это время наши страны многого достигли в союзном строительстве. Сформированы общие таможенное, миграционное, гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространства, способствующие повышению качества жизни и благосостояния белорусов и россиян", - отмечается в поздравлении.
Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества Москвы и Минска в политической и экономической сферах, отметил в своем поздравлении Владимир Путин.
По словам российского лидера, договор, подписанный между странами 25 лет назад, стал "первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран".
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Визит российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Аверчуком приурочен к 25-летию Союзного государства.
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