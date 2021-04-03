Вице-премьер правительства России прибыл с визитом в Минск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр ― Sputnik. Российская делегация во главе с заместителем главы российского правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Минск, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Состоялась встреча российского гостя с белорусским коллегой - первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", уточнили в пресс-службе.

Визит российской делегации во главе с вице-премьером Оверчуком приурочен к 25-летию Союзного государства, которое в двух странах отмечалось накануне.

Юбилей интеграции

Договор об образовании Сообщества Беларуси и России был подписан 25 лет назад - 2 апреля 1996 года, в столицах двух государств в этот день состоялся ряд мероприятий.

Председатель Высшего госсовета, президент Беларуси Александр Лукашенко по случаю праздника поздравления поздравления своему российскому коллеге Владимиру Путину.

"За это время наши страны многого достигли в союзном строительстве. Сформированы общие таможенное, миграционное, гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространства, способствующие повышению качества жизни и благосостояния белорусов и россиян", - отмечается в поздравлении.

Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества Москвы и Минска в политической и экономической сферах, отметил в своем поздравлении Владимир Путин.

По словам российского лидера, договор, подписанный между странами 25 лет назад, стал "первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран".