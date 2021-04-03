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Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, которые празднуют Пасху 4 апреля

03.04.2021 18:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Поздравление Президента с Воскресением Христовым

Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Пасхи.

Воскресение Христово символизирует духовное возрождение: жизнь выиграла сражение у смерти, добро восторжествовало над злом, а свет сокрушил тьму.

Радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе.

Только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию.

Пусть свет пасхальных дней наполняет ваши сердца мудростью и надеждой.

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения самых сокровенных желаний.

 
 
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Поздравление Президента с Воскресением Христовым Дорогие соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с праздником Пасхи. Воскресение Христово...
 
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