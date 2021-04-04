Парламентские выборы проходят в Болгарии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр - Sputnik. Парламентские выборы проходят в воскресенье в Болгарии, сообщает издание Sofia Globe.

Избирательные участки открылись в 7:00 и закроются в 20:00 (время совпадает с минским). В выборах принимают участие 22 партии, 8 коалиций, а также независимые кандидаты. Всего на места в парламенте претендуют 6985 кандидатов. По всей стране открылись почти 12 тысяч избирательных участков и еще 465 за границей.

Как отмечает издание, в условиях пандемии граждане, вынужденные находиться на карантине, смогут проголосовать из дома посредством мобильных ящиков для голосования - их будут доставлять по адресам сотрудники избирательной комиссии в защитной экипировке. Избирательные ящики также были установлены в ряде больниц.

Парламент является однопалатным и состоит из 240 народных представителей, выборы проводятся раз в четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.

Предыдущие выборы прошли 26 марта 2017 года. Победу тогда одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), набрав 33,54% голосов, Болгарская социалистическая партия (БСП) заняла второе место с 27,93% голосов.