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О полномочиях говорили на неделе во Дворце Независимости. В начале становления молодого независимого белорусского государства большинство вопросов были замкнуты на Президента не случайно - крепкая "президентская рука" была нужна, чтобы навести порядок в бюджете, чтобы не "разбазарить" госактивы и недра, чтобы не допустить появления олигархов и обвальной приватизации, а еще чтобы грамотно выстроить ключевые институты власти. Можно по-разному оценивать этот период, возможно, где-то сегодня хромает исполнительская дисциплина, но, тем не менее, то, что удалось выстроить систему единой государственной политики, очевидно!





Сегодня некоторые очень пекутся о президентских полномочиях - мол, слишком все в Беларуси завязано на первое лицо. Самое интересное, что Глава государства как раз-таки не против "поделиться". Еще несколько лет назад Александр Лукашенко сам задал тон, поручая взяться за корректировку Основного закона.





Работа велась, но оказалось, что два предложенных варианта Основного закона уж совсем минимально отличались от действующего, в том числе и потому, считает лидер, что ответственность за новеллы была не персонифицированной. Сейчас работа Конституционной комиссии строится иначе.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Тем, кто забыл это, напоминаю, что не Россия и не руководство России (как сейчас эти идеи принято подкидывать в России) заставляют Лукашенко Конституцию переделывать. Нет. Этим мы занимаемся давным-давно. Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим, и какой он будет - диктатор, авторитарный руководитель - мы тоже не знаем. Это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к Конституции.

У Президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь Президент, он будет Главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы "растворим" будущего Президента (не меня это касается, имеются в виду полномочия прежде всего), стране не бывать. Она исчезнет".





Кто и за что должен отвечать, какие полномочия будут у Президента, правительства, парламента и губернаторов - нужно определиться в течение этого года. Тут все должно идти эволюционно. А решения должны быть увязаны с работой Конституционной комиссии. Выверенная вертикаль власти с четкими полномочиями будет логичной составляющей обновленного Основного закона страны.





Многие эксперты вторят Александру Лукашенко в той части, что Беларуси в процессе изменений и перераспределений полномочий жизненно важно сохранить сильную президентскую власть, особенно в таких важных вопросах, как например, распоряжение землей. Кстати, здесь сразу вспоминается опыт Украины. Эксперты считают, что из-за принятия Радой с подачи нынешнего "слуги народа" скандального закона, который позволит продавать украинские земли - ценнейший народный актив, вместо реформы люди получают бомбу замедленного действия.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Земельные, лесные вопросы передавать кому-то запрещается. Это запрещенная тема. Бывают исключения, но тогда придите, докажите Президенту - он примет решение. Думаю, наши дети и внуки спасибо за это скажут. И будущий Президент, который будет управлять страной, тоже поблагодарит всех нас за то, что мы оставили такие вопросы и полномочия у Президента".

Почву к разговору о перераспределении полномочий готовили еще с минувшего года. Правительство вместе с экспертами работало над пакетом предложений. Расширение сфер влияния на местах позволит, например, более оперативно принимать решения в кадровой политике, в градостроительной и архитектурной деятельности, в части распоряжения госимуществом.

В целом Президент подходы одобрил. Но формализовано все будет не в едином документе, а точечно - отдельными нормативными правовыми актами.