Как защитить отечественного производителя, на неделе обсуждали во Дворце Независимости

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Как защитить отечественного производителя от недобросовестных конкурентов и потребителя от необоснованного роста цен, на неделе обсуждали во Дворце Независимости. Поддержка экономики в непростых условиях пандемии - комплексная задача для всех. В первую очередь важно насытить рынок собственными товарами по доступным ценам. МАРТ принял решение продлить регулирование цен на социально значимые товары до конца июня.

Вместе с министерствами промышленности, экономики и Белорусской торгово-промышленной палатой ведомство определится с подходами для определения понятия "отечественный товар", чтобы в дальнейшем усовершенствовать систему госзакупок. Чем выше локализация, тем больше будет льгот по доступу к госзаказу и госзакупкам к участию в конкурсах. Подобная система начала работать на рынке ЕАЭС с этого года.

За прошлый год импорт в Беларусь снизился на 104 миллиона долларов. Сказывались, конечно, сложности поставок в условиях пандемии. Однако наш рынок не почувствовал отсутствия каких-либо товаров - белорусские предприятия могут замещать завозное и быть конкурентными. Отметил в проекте “Разговор у Президента” министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Сейчас в МАРТ обсуждают и меры поддержки для новичков потребительского рынка. Чтобы у производителей было больше возможностей попасть на полку магазина, причем на хорошее место, а новый товар смог заявить о себе покупателю. Главная цель - доля белорусских товаров должна расти.