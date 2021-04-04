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Президент на неделе обсудил вопросы общественно-политической обстановки
05.04.2021 06:31 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Особое внимание к внешним вызовам со стороны Президента.
Александр Лукашенко в начале недели собрал на совещание силовой блок, чтобы обсудить вопросы общественно-политической обстановки. Ситуация вынуждает держать руку на пульсе. Режиссеры из-за рубежа дают понять, что хотят для нас новых потрясений. А потому постоянно меняют тактику. При этом не прекращаются попытки радикализировать ситуацию на улицах.
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Особое внимание к внешним вызовам со стороны Президента. Александр Лукашенко в начале недели собрал на совещание силовой блок, чтобы обсудить вопросы...
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