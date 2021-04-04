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Президент на неделе обсудил вопросы общественно-политической обстановки

05.04.2021 06:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Особое внимание к внешним вызовам со стороны Президента.

Александр Лукашенко в начале недели собрал на совещание силовой блок, чтобы обсудить вопросы общественно-политической обстановки. Ситуация вынуждает держать руку на пульсе. Режиссеры из-за рубежа дают понять, что хотят для нас новых потрясений. А потому постоянно меняют тактику. При этом не прекращаются попытки радикализировать ситуацию на улицах.
Оперативники держат на карандаше всех заводаторов протестных акций, в том числе беглых координаторов. Система национальной безопасности готова к любому развитию событий. На совещании определили тактику дальнейших действий и пообещали вскоре озвучить новые факты и фамилии беглых инициаторов, которые продолжают раскачивать ситуацию внутри страны.

 
 
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Особое внимание к внешним вызовам со стороны Президента. Александр Лукашенко в начале недели собрал на совещание силовой блок, чтобы обсудить вопросы...
 
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