Президент на неделе обсудил вопросы общественно-политической обстановки

Источник материала: БT

Особое внимание к внешним вызовам со стороны Президента.

Александр Лукашенко в начале недели собрал на совещание силовой блок, чтобы обсудить вопросы общественно-политической обстановки. Ситуация вынуждает держать руку на пульсе. Режиссеры из-за рубежа дают понять, что хотят для нас новых потрясений. А потому постоянно меняют тактику. При этом не прекращаются попытки радикализировать ситуацию на улицах.

Оперативники держат на карандаше всех заводаторов протестных акций, в том числе беглых координаторов. Система национальной безопасности готова к любому развитию событий. На совещании определили тактику дальнейших действий и пообещали вскоре озвучить новые факты и фамилии беглых инициаторов, которые продолжают раскачивать ситуацию внутри страны.