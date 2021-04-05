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Президент поздравил клуб "Горизонт" с победой в финале Европейской женской баскетбольной лиги
05.04.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поздравил игроков и тренеров баскетбольного клуба "Горизонт" с
"Ваш дружный коллектив еще раз доказал, что белорусские спортсмены способны добиваться хороших результатов в игровых командных видах спорта", - отмечается в поздравлении.
"Молодцы, девчата, так держать!" - пожелал Александр Лукашенко.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил игроков и тренеров баскетбольного клуба "Горизонт" с победой в финале Европейской женской баскетбольной лиги. ...
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