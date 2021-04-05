Казакевич перечислил силовиков из BYPOL и рассказал о новых методах МВД

Задержанный бывший контрактник, связанный с BYPOL, «крайне радикально настроенный» Роман Марусов собирался выехать в Украину для подготовки боевых действий.

Об этом рассказал замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич в «Главном эфире» на «Беларусь 1» .

По словам Казакевича, Марусов действительно проходил служил по контракту с 2016 по 2020 год, а после увольнения связался с инициативой BYPOL. Это «крайне радикально настроенный молодой человек, приверженец ультраправых взглядов неонацистского толка».

Этот человек «после свершения действий» планировал выехать в Ивано-Франковск», чтобы готовить боевые действия на территории Украины в специальном тренировочном лагере.

Марусов был связан с радикальным анархистом Дедком. При обыске была изъята книга Дедка с дарственной надписью, поэтому Марусов «уже никак от этого дела не отвертится». Факт говорит о том, что «и BYPOL, и Марусов, и радикальная часть наших анархистов имеют одну общую цель и задачу - дестабилизировать ситуацию в стране».

Кто входит в BYPOL

Инициатива BYPOL – часть работы Координационного штаба Светланы Тихановской, и белорусские правоохранители эффективно борются с ними по нескольким направлениям, пресекают деятельность «кротов» в своих рядах и устанавливают «сторонних информаторов».

Замглавы МВД утверждает, что силовики в соцсетях, группах и чатах (в том числе закрытых) «с некоторым сарказмом» наблюдают «за потугами зарубежных змагаров предпринять какие-то меры конспирации». По его словам, главная задача правоохранителей – не политическая цензура, а нейтрализация радикальных элементов. Казакевич напомнил и про «теракт» инициативы BYPOL, «предотвращенный» силовиками.

В костяк инициативы BYPOL входят бывшие следователи Андрей Остапович и Игорь Лобан, бывшие оперативники Матвей Купрейчик, Владимир Жигарь и Станислав Лупоносов, бывший преподаватель Академии МВД Александр Азаров, бывший работник прокуратуры Олег Талерчик, бывший оперативник Сергей Макар, Евгений Медведев. Некоторые из них объявлены в розыск.

Силовики изменили методы

Белорусские силовики изучали опыт других стран, видели формы гибридной агрессии, а потом «увидели у себя». Сначала, по словам Казакевича, они допускали ошибки, но потом научились быстро делать выводы и изменили тактику и методику.

«В результате белорусская вакцина от цветных революций оказалась многокомпонентной. Это и законодательные меры (закон о массовых мероприятиях, закон о противодействии экстремизму, предупреждении героизации нацизма и др.), и диалог с обществом, с теми, кто хочет и может услышать правоохранителей и государство в целом», - сказал Казакевич.

Ранее в МВД заявили , что задержан бывший военнослужащий-контрактник, который был связан с инициативой BYPOL и выполнял ее поручения.

Напомним, 23 марта в МВД сообщили , что задержан мужчина, который якобы хотел совершить теракты. Как сообщает пресс-служба ведомства, одно взрывное устройство «преступник» заложил в мусорном баке, второе – вез в Борисовский район. Его задержали в Печах.

По данным ведомства "злоумышленник поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне «Дня воли» он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования".

«Это полный бред, - ответили в BYPOL. - Мы сорвали планы властей по осуществлению теракта. В ответ в его подготовке обвинили нас. Главное - мы сохранили жизни людей. Инициатива продолжает работу в штатном режиме».