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Лукашенко боится, что министр информации утонет в чиновничьем безбрежии

05.04.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Идет информационная война, уже не противоборство, хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство, сказал глава государства во Дворце Независимости при назначении министром информации Владимира Перцова.

По словам Александра Лукашенко, в плане информационного противостояния дальше будет только хуже. По этой причине идет тщательный отбор людей на соответствующие посты.

Подальше от кипящего котла

"Подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного", - описал процесс белорусский лидер. После чего отметил, что нового министра информации знает лично.

"Рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно", - цитирует президента, БелТА.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер провел в понедельник кадровый день и констатировал, что ситуация в вопросе информационного противостояния будет ухудшаться.
 
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