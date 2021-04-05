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Президент назначил новых помощников по Минской и Гомельской областям
05.04.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко назначил новых помощников-инспекторов по Гомельской и Минской областям, сообщает Telegram-канала "Пул первого".
Должность помощника президента - инспектора по Гомельской области займет Николай Рогащук, который с июня 2018 года работал заместителем председателя Минского областного исполнительного комитета. В исполкоме он занимался вопросами экономики и промышленности.
Вакантную уже месяц должность помощника президента - инспектора по Минской области займет нынешний председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев. Его предшественник Игорь Евсеев был инспектором по центральному региону почти три с половиной года. Лукашенко о
Согласно должностным обязанностям, новые областные инспекторы будут привлекать к выполнению поручений президента госорганы и организации, а также проводить приемы граждан.
© Sputnik / Виктор Толочко
Биография Рогащука и Бутарева
Николай Рогащук родился в Пинске, ему 41 год. Выпускник Брестского государственного университета имени Пушкина по специальности экономическая кибернетика. Работал строителем, инженером-программистом, занимал ряд должностей в Брестском областном территориальном фонде госимущества, после чего перешел на работу в Минский фонд.
В 2018 году - председатель комитета экономики Мингорисполкома, после стал заместителем председателя Минского облисполкома.
Александр Бутарев родом из Горецкого района, ему 48 лет. Окончил БГСХА и Академию управления.
Работал главным зоотехником, затем занимал разные руководящие должности в Шкловском районе. Был первым зампредом Круглянского РИКа, инспектором по Витебской области аналитического управления аппарата Совета Министров, первым замом председателя Горецкого райисполкома, председателем Кировского райисполкома.
С 31 июля 2019 года Бутарев - председатель Горецкого РИКа.
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На повышение пошли уже бывший зампред Минского облисполкома Николай Рогащук и руководитель Горецкого района Александр Бутарев.
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