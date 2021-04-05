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Президент назначил новых помощников по Минской и Гомельской областям

05.04.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко назначил новых помощников-инспекторов по Гомельской и Минской областям, сообщает Telegram-канала "Пул первого".

Должность помощника президента - инспектора по Гомельской области займет Николай Рогащук, который с июня 2018 года работал заместителем председателя Минского областного исполнительного комитета. В исполкоме он занимался вопросами экономики и промышленности.

Вакантную уже месяц должность помощника президента - инспектора по Минской области займет нынешний председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев. Его предшественник Игорь Евсеев был инспектором по центральному региону почти три с половиной года. Лукашенко освободил его от должности 5 марта 2021 года.

Согласно должностным обязанностям, новые областные инспекторы будут привлекать к выполнению поручений президента госорганы и организации, а также проводить приемы граждан.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Биография Рогащука и Бутарева

Николай Рогащук родился в Пинске, ему 41 год. Выпускник Брестского государственного университета имени Пушкина по специальности экономическая кибернетика. Работал строителем, инженером-программистом, занимал ряд должностей в Брестском областном территориальном фонде госимущества, после чего перешел на работу в Минский фонд.

В 2018 году - председатель комитета экономики Мингорисполкома, после стал заместителем председателя Минского облисполкома.

Александр Бутарев родом из Горецкого района, ему 48 лет. Окончил БГСХА и Академию управления.

Работал главным зоотехником, затем занимал разные руководящие должности в Шкловском районе. Был первым зампредом Круглянского РИКа, инспектором по Витебской области аналитического управления аппарата Совета Министров, первым замом председателя Горецкого райисполкома, председателем Кировского райисполкома.

С 31 июля 2019 года Бутарев - председатель Горецкого РИКа.

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Теги: Минск
 
 
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На повышение пошли уже бывший зампред Минского облисполкома Николай Рогащук и руководитель Горецкого района Александр Бутарев.
 
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