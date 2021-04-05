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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые назначения в Администрации Президента, в министерствах информации и сельского хозяйства Новые назначения в Администрации Президента, в министерствах информации и сельского хозяйства. Кадровое укрепление по важным направлениям состоялось сегодня во...

Новые назначения в Администрации Президента, в министерствах информации и сельского хозяйства. Кадровое укрепление по важным направлениям состоялось сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко назначил заместителя своей Администрации.Им стал уже бывший министр информации Игорь Луцкий. Он будет курировать социальную сферу, информационную работу и идеологию.На его место пришел Владимир Перцов, который прежде занимал должность директора представительства МТРК "Мир". Теперь он новый министр информации.У Александра Лукашенко и два новых помощника в Минской и Гомельской областях. Это Александр Бутарев - бывший председатель Горецкого райисполкома и Николай Рогащук - экс-зампред Минского облисполкома. Им предстоит заняться экономическими и кадровыми вопросами в регионах.Глава государства также согласовал в рабочем порядке первого заместителя министра информации. Это Андрей Кунцевич, бывший замглавы Администрации Президента. Игоря Брыло - первым заместителем министра в Минсельхозпроде, а заместителем - Алексея Богданова. Алексея Гуйда - начальником главного управления кадровой политики Администрации Президента. Марину Костюченко и Веронику Гудкову - членами Гомельского облисполкома.