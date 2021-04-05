Президент прогнозирует усиление информационного противостояния

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Новые назначения в Администрации Президента, в министерствах информации и сельского хозяйства.

Кадровое укрепление по важным направлениям состоялось сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко назначил заместителя президентской Администрации.



Им стал бывший Министр информации Игорь Луцкий. Он будет курировать социальную сферу, информационную работу и идеологию.



Владимир Перцов - Министр информации



На его место пришел Владимир Перцов, который прежде занимал должность директора белорусского представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".



Работа Мининформа будет приведена в соответствие с требованиями времени



Общаясь с журналистами, новый министр информации заметил, что работа ведомства и всех его структур будет приведена в соответствие. Информационная повестка меняется одномоментно, это необходимо учитывать в своей работе. Большое внимание предстоит уделить также всему медиаландшафту нашей страны. Сейчас у нас свободное вещание и российских, и украинских, и западных СМИ. При этом ни YouTube, ни другие платформы в Беларуси не перекрываются, не редактируются, не ограничивается доступ к контенту в соцсетях.



Президент согласовал в рабочем порядке и первого заместителя министра информации. Это Андрей Кунцевич, бывший замглавы Администрации Президента.



У Президента два новых помощника в Минской и Гомельской областях



У Александра Лукашенко и два новых помощника в Минской и Гомельской областях. Это Александр Бутарев (бывший председатель Горецкого райисполкома) и Николай Рогащук (экс-зампред Минского облисполкома). Им предстоит заняться экономическими и кадровыми вопросами в регионах.



Глава государства также согласовал назначения Игоря Брыло первым заместителем министра в Минсельхозпроде, а заместителем - Алексея Богданова. До настоящего времени он возглавлял главное управление внешнеэкономической деятельности этого министерства. Алексея Гуйду - начальником главного управления кадровой политики Администрации Президента. Марину Костюченко и Веронику Гудкову - членами Гомельского облисполкома.