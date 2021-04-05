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Александр Лукашенко: Идет информационная война
05.04.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент отметил, что в связи с этим тщательно подбирают людей на должности, где необходимо заниматься противодействием соответствующим вызовам: "Подбираем, выкристаллизовывая из общества, наверное, из тысяч человек одного".
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Президент отметил, что в связи с этим тщательно подбирают людей на должности, где необходимо заниматься противодействием соответствующим вызовам: "Подбираем,...
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