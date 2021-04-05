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Путин подписал закон о праве президента РФ претендовать еще на два срока

05.04.2021 17:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками к Конституции РФ и который, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.

Авторами закона (1057340-7) стали председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Закон уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков. Также теперь в законе "О выборах президента РФ" закрепляется норма о том, что президентом РФ "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа".

Закон также дополняет перечень оснований, при наличии которых гражданин РФ не имеет права быть избранным депутатом Госдумы, закрепив в нем перечень преступлений, за совершение которых гражданин осужден к лишению свободы и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления. Данное ограничение будет действовать до истечения 5 лет со дня снятия или погашения судимости.

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Теги: Минск
 
 
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Закон также дополняет перечень оснований, при наличии которых гражданин РФ не имеет права быть избранным депутатом Госдумы.
 
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