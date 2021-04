Во Дворце Независимости кадровый день. Новые лица в Администрации Президента и ряде министерств

Источник материала: БT

Очевидный тренд на омоложение управленческой элиты и тщательный отбор кандидатов на все важные посты, будь то в правительстве или местной вертикали

Интригу кадрового понедельника сегодня держали до последних минут

А. Лукашенко: Идет информационная война

И. Луцкий: Важно выработать стратегию в условиях информационной войны





Президент назначил новых помощников по Минской и Гомельской областям





Итогом кадрового дня стало еще несколько назначений. Президент обновил пул своих помощников в регионах. Новые инспекторы - в столичной и Гомельской областях - Александр Бутарев и Николай Рогащук соответственно. Полномочий у президентских региональных представителей стало больше. Не так давно функционал помощников расширили - взаимодействовать с Президентом напрямую, т.е. чуть что не так - Первый будет в курсе первым! Напутствия в духе времени - кадры решают все!

Президент согласовал назначение новых заместителей в Минсельхозпроде и Мининформе

Важные новости сегодня приходили из Дворца Независимости.. Едва ли не все назначения попали в новостные ленты: персоналии весьма заметные. Про новостное поле мы заметили неслучайно.Александр Лукашенко назначил сразу несколько новых кураторов информационного пространства. Акцент Президента понятен: грамотная информационная политика сегодня определяет не только успехи в медийной среде, но и дает отпор деструктиву и мощному давлению извне. А ждать, что эти нападки сойдут на нет, пока не приходится, уверен Александр Лукашенко. Нужна четкая стратегия в условиях информационной войны. И ее обеспечат новые профильный министр и замглавы Администрации Президента, курирующий вопросы информполитики. Люди в своем деле опытные, в медиасреде оба хорошо известны. Итогом сегодняшнего кадрового дня стал еще ряд назначений. Отдельные согласованы в рабочем порядке.О персоналиях4 персоны, претендующие сменить привычный рабочий кабинет на новое кресло, пул назначенцев сегодня невелик. Но who is who после диалога в рабочем кабинете Президента? Хотелось сказать, без сенсаций, но вышло немного иначе. Пожалуй, самым заметным для нас, журналистов, стало назначение нового министра информации. Владимир Перцов, теперь уже экс-директор белорусского представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир", перемещается в правительство. Министерский портфель вакантным не был: его предшественник Игорь Луцкий становится заместителем главы президентской Администрации, но курировать будет в том числе медийную сферу. Очевидно, работать придется в паре. И простых рабочих будней назначенцам никто не обещает. Информационное поле ведь порой сродни сводкам с фронта. Но то ли еще будет.. Тем более сегодня. И тем более в той сфере, где сражения похлеще боевых. Ведь что ни день, то новая информационная бомба. И нейтрализовать такие вбросы, пожалуй, еще меньшее из зол. Быть на шаг впереди сегодня важнее, тем самым задавать информационный тон. Медийная политика ошибок не прощает. И тут нужен надежный человек.Про Игоря Луцкого говорят: в своем деле как рыба в воде. Еще бы! Замглавы крупнейшего информагентства БелТА, а после первый заместитель, директор одной из радиостанций, глава телеканала СТВ, руководящие должности в Мининформе - все это опыт. А без него не решить насущных задач в медиасфере. У Луцкого надежная правая рука. Новый министр всегда был на виду, хорошо известен в том числе зрителю нашего телеканала -в вечернем прайм-тайм редко обходился без присутствия Перцова. Но свое слово новый министр еще скажет. Президент поручил переформатировать работу ведомства.Итак, в Центральном регионе глаза и уши Президента - Александр Бутарев. На вакантное место приехал из Горок, где был во главе местной власти. Так что пошел на повышение! Новая "вотчина" в отстающих не числится - столичный регион в экономику страны традиционно дает куда больше других, но с учетом масштабов придется несладко. Однако помощник, похоже, настроен по-боевому - мол, трудностями нас не испугать!Его коллеге - новому инспектору по Гомельской области - тоже предстоит знакомство с южным регионом. И он станет уже четвертым в карьере управленца. Так что опыта не занимать! "Точки приложения известны, - скажет помощник, - промышленность, сельское хозяйство, где на юге не все в шоколаде. Но сегодня важнее за проблемами видеть людей".Несколько кандидатур сегодня согласовано в рабочем порядке, без личных визитов. В Мининформ на должность первого зама отправится Андрей Кунцевич, уже в прошлом - замглавы Администрации. Отныне "укомплектовано" руководство Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Вакантный три года пост первого заместителя занял Игорь Брыло - экс-заместитель. А на его место пришел Алексей Богданов, который был во главе управления внешнеэкономической деятельности, т.е. курировал стратегические поставки белорусского продовольствия за рубеж. Отметим и ротацию в рядах Администрации Президента: Алексей Гуйда пошел на повышение - теперь он начальник главного управления кадровой политики. В общем, новостей этот день принес немало, как и сигналов - кадровое сито проходят лишь профи, верные стране и делу.Доказывать профпригодность придется не откладывая, а значит, в каком-то смысле новую жизнь каждый из них начинает уже с понедельника.