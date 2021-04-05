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Очевидный тренд на омоложение управленческой элиты и тщательный отбор кандидатов на все важные посты, будь то в правительстве или местной вертикали

Интригу кадрового понедельника сегодня держали до последних минут

А. Лукашенко: Идет информационная война

И. Луцкий: Важно выработать стратегию в условиях информационной войны





Президент назначил новых помощников по Минской и Гомельской областям





Итогом кадрового дня стало еще несколько назначений. Президент обновил пул своих помощников в регионах. Новые инспекторы - в столичной и Гомельской областях - Александр Бутарев и Николай Рогащук соответственно. Полномочий у президентских региональных представителей стало больше. Не так давно функционал помощников расширили - взаимодействовать с Президентом напрямую, т.е. чуть что не так - Первый будет в курсе первым! Напутствия в духе времени - кадры решают все!

Президент согласовал назначение новых заместителей в Минсельхозпроде и Мининформе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Дворце Независимости кадровый день. Новые лица в Администрации Президента и ряде министерств Важные новости сегодня приходили из Дворца Независимости. У Президента кадровый день. Едва ли не все назначения попали в новостные ленты: персоналии весьма...