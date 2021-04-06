Литва решила не менять название Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр - Sputnik. Менять название "Беларусь" в Литве не будут, об этом сообщили в Государственной комиссии по литовскому языку (VLKK).

Там полагают, что это слово (в литовском языке Baltarusija, где Balta переводится как "Белая", Rusija - "Русь") создано в соответствии с языковыми правилами: из существительного (национальное имя "белорусы") и типичного для названия государств суффикса. Кроме того, эта форма названия традиционно устоялась.

Также комиссия провела опрос общественного мнения, который показал, что большинство поддерживает имеющееся название.

С просьбой о переименовании Беларуси в литовский МИД обратилась Светлана Тихановская - по ее мнению, изменив название на более близкое к белорусской форме, власти Литвы "выразят уважение к суверенитету соседа и поддержит языковую и культурную самобытность белорусского народа".

Внешнеполитическое ведомство обратилось в Государственную комиссию по литовскому языку для оценки предложения и уточнения процедуры.

Эксперты комиссии по данному поводу также высказали мнение, что с учетом исторических названий возможно рассмотреть вариант переименования в "Гудия".

Проведенный как среди литуанистов, так и неязыковых специалистов показал, что больше всего поддержали нынешнее название Baltarusija (38% всех респондентов), 24% выбрали вариант "Подождать официального обращения белорусский властей по этому поводу", а вариант Baltarusia поддержали 14% опрошенных. Название "Гудия" поддержали 12% респондентов.