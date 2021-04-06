Киев не отправит членов контактной группы по Донбассу в Минск - Резников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 06 апр – Sputnik. В Украине намерены искать другой город для проведения переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Официальный Киев не будет отправлять делегатов на заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минск, подчеркнул он.

"Мы сообщили, что не будем принимать участие в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится сегодня карантин и будет предложено продолжить консультации, как и раньше, в Минске", - заявил Резников в эфире канала ICTV.

Вице-премьер также добавил, что для проведения заседаний ТКГ "придется искать другую страну". Он объяснил принятое украинскими властями решение тем, что у Киева "нет доверия к этой территории (к Беларуси - Sputnik)". Кроме того, Резник заявил, что Беларусь "находится под влиянием России".

Ранее Украина заявляла о том, что возможен перенос площадки переговоров Трехсторонней контактной группы в Швецию. Причиной переноса тогда были названы протестные акции в Беларуси.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что украинская сторона будет придерживаться Минских соглашений. Помимо этого, РФ неоднократно сообщала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и поэтому не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, однако использует свое влияние для выполнения соглашений.

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