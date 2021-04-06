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Киев не отправит членов контактной группы по Донбассу в Минск - Резников
06.04.2021 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 06 апр – Sputnik. В Украине намерены искать другой город для проведения переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Официальный Киев не будет отправлять делегатов на заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минск, подчеркнул он.
"Мы сообщили, что не будем принимать участие в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится сегодня карантин и будет предложено продолжить консультации, как и раньше, в Минске", - заявил Резников в эфире канала ICTV.
Вице-премьер также добавил, что для проведения заседаний ТКГ "придется искать другую страну". Он объяснил принятое украинскими властями решение тем, что у Киева "нет доверия к этой территории (к Беларуси - Sputnik)". Кроме того, Резник заявил, что Беларусь "находится под влиянием России".
Ранее Украина заявляла о том, что возможен перенос площадки переговоров Трехсторонней контактной группы в Швецию. Причиной переноса тогда были названы протестные акции в Беларуси.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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Свою позицию украинские власти объяснили тем, что у страны нет доверия к официальному Минску. Ранее Украина заявляла о том, что возможен перенос площадки...
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