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Александр Лукашенко назначил заместителя президентской Администрации

06.04.2021 10:33 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Новые назначения в Администрации Президента, министерствах информации и сельского хозяйства.

Кадровое укрепление по важным направлениям состоялось накануне. Александр Лукашенко назначил заместителя президентской Администрации.

Игорь Луцкий - новый заместитель главы Администрации Президента 

Им стал бывший министр информации Игорь Луцкий. Он будет курировать социальную сферу, информационную работу и идеологию.

Владимир Перцов - министр информации

На его место пришел Владимир Перцов, который прежде занимал должность  директора белорусского представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".   

У Президента два новых помощника в Минской и Гомельской областях

Александр Лукашенко назначил заместителя президентской Администрации

У Александра Лукашенко и два новых помощника в Минской и Гомельской областях. Это Александр  Бутарев - бывший председатель Горецкого райисполкома и Николай Рогащук - экс-зампред Минского облисполкома. Им предстоит заняться экономическими и кадровыми вопросами в регионах.

Кадровый день во Дворце Независимости 

Глава государства также согласовал в рабочем порядке первого заместителя министра информации. Это Андрей Кунцевич, бывший замглавы Администрации Президента. Игоря Брыло - первым заместителем министра в Минсельхозпроде, а заместителем министра - Алексея Богданова. Алексея Гуйда - начальником главного управления кадровой политики Администрации Президента. Марину Костюченко и Веронику Гудкову - членами Гомельского облисполкома.
 
 
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Новые назначения в Администрации Президента, министерствах информации и сельского хозяйства. Кадровое укрепление по важным направлениям состоялось накануне....
 
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