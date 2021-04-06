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Александр Лукашенко назначил заместителя президентской Администрации
06.04.2021 10:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTНовые назначения в Администрации Президента, министерствах информации и сельского хозяйства.
Игорь Луцкий - новый заместитель главы Администрации ПрезидентаИм стал бывший министр информации Игорь Луцкий. Он будет курировать социальную сферу, информационную работу и идеологию.
Владимир Перцов - министр информацииНа его место пришел Владимир Перцов, который прежде занимал должность директора белорусского представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".
У Президента два новых помощника в Минской и Гомельской областях
Кадровый день во Дворце НезависимостиГлава государства также согласовал в рабочем порядке первого заместителя министра информации. Это Андрей Кунцевич, бывший замглавы Администрации Президента. Игоря Брыло - первым заместителем министра в Минсельхозпроде, а заместителем министра - Алексея Богданова. Алексея Гуйда - начальником главного управления кадровой политики Администрации Президента. Марину Костюченко и Веронику Гудкову - членами Гомельского облисполкома.
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Новые назначения в Администрации Президента, министерствах информации и сельского хозяйства. Кадровое укрепление по важным направлениям состоялось накануне....
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