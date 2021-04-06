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Игорь Луцкий - новый заместитель главы Администрации Президента

Владимир Перцов - министр информации

У Президента два новых помощника в Минской и Гомельской областях





Кадровый день во Дворце Независимости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко назначил заместителя президентской Администрации Новые назначения в Администрации Президента, министерствах информации и сельского хозяйства. Кадровое укрепление по важным направлениям состоялось накануне....

Новые назначения в Администрации Президента, министерствах информации и сельского хозяйства.. Александр Лукашенко назначил заместителя президентской Администрации.Им стал бывший министр информации Игорь Луцкий. Он будет курировать социальную сферу, информационную работу и идеологию.На его место пришел Владимир Перцов, который прежде занимал должность директора белорусского представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".У Александра Лукашенко и два новых помощника в Минской и Гомельской областях. Это Александр Бутарев - бывший председатель Горецкого райисполкома и Николай Рогащук - экс-зампред Минского облисполкома. Им предстоит заняться экономическими и кадровыми вопросами в регионах.Глава государства также согласовал в рабочем порядке первого заместителя министра информации. Это Андрей Кунцевич, бывший замглавы Администрации Президента. Игоря Брыло - первым заместителем министра в Минсельхозпроде, а заместителем министра - Алексея Богданова. Алексея Гуйда - начальником главного управления кадровой политики Администрации Президента. Марину Костюченко и Веронику Гудкову - членами Гомельского облисполкома.