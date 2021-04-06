Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Лукашенко хочет оптимизировать количество посольств Беларуси за границей, об это он заявил на совещании по внешней политике в четверг.

По его словам, участникам совещания предстоит обсудить актуальные вопросы работы министерства иностранных дел республики "с особым акцентом на тему оптимизации нашего дипломатического присутствия за рубежом".

При этом он обратил внимание, что вопросы осуществления внешней политики Беларуси на постоянной основе выносятся на обсуждение на самый высокий уровень и носят запланированный характер.

"Естественно, мир стремительно меняется, нам необходимо адекватно адаптироваться и грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами по всем направлениям, в том числе и мидовскими", – считает Александр Лукашенко.

По его мнению, на фоне возникающих угроз появляются и новые возможности. Победу одержит тот, кто на фоне конкуренции, сумеет ими воспользоваться.

Перспективы дипломатического присутствия

Президент Беларуси ориентировал участников совещания на то, чтобы дипломатическая служба не стала закостенелой структурой, где числятся только теоретики, не связанные с реальной жизнью.

"В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются", – констатировал он.

После чего задался риторическим вопросом на тему, нужно ли там сохранять посольства Беларуси и направлять на их содержание бюджетные средства.

"К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой", – предложил Александр Лукашенко.

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