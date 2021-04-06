Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Конструктивные подходы воспринимают в Варшаве как слабость, об этом заявил белорусский лидер во Дворце Независимости во время совещания по внешней политике.

По словам Александра Лукашенко, политические контакты с Польшей никогда не были идеальными, но белорусские власти в силу собственного менталитета долгое время мирились с некоторыми выпадами в свой адрес. Поэтому проявляли гибкость и понимание, старались найти компромисс, но это привело к тому, что "конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость".

"Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций", - констатировал глава государства, его слова приводит БелТА .

После чего добавил, что "последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников".

Никто поляков не держит

Лукашенко обратил внимание, что многие в руководстве соседней республики начинают поднимать польский вопрос, уверяя, что белорусские власти их якобы притесняют.

"Да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина - Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, - мы никого не держали и держать не собираемся", - отметил он.

При этом глава государства напомнил, что проживающие на белорусской территории поляки являются гражданами республики, "это - наши поляки".

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