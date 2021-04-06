ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают во Дворце Независимости

06.04.2021 14:37 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Какой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают сегодня во Дворце Независимости.

Современная дипломатия

Стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают во Дворце Независимости

Мир быстро меняется, и к актуальным условиям необходимо постоянно адаптироваться. В рисках и угрозах при грамотном подходе всегда можно найти и новые возможности. На поле конкуренции в торговле всегда важную роль играли именно внешнеполитические структуры. Белорусская сеть дипмиссий эффективно себя показала в эпоху глобального кризиса, вызванного пандемией. Вдобавок приходится учитывать и политические моменты. 

Беларусь защищает свои интересы

Стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают во Дворце Независимости

Важный вопрос - оптимизация работы. Многие крупные производители уже создали свою товаропроводящую сеть у основных партнеров. 

Сейчас у Беларуси 70 загранучреждений в 58 странах мира. На долю этих государств приходится более 96 процентов всего экспорта из нашей страны, а также три четверти иностранных инвестиций. В числе прочих на совещании обсуждали возможности открытия новых посольств, их задачи и предполагаемый состав. В некоторых странах МИД предложил диппредставительства закрыть. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают сегодня во...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко хочет оптимизировать количество посольств Беларуси за границей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by