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Современная дипломатия





Беларусь защищает свои интересы





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают во Дворце Независимости Какой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают сегодня во...

Какой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают сегодня во Дворце Независимости.Мир быстро меняется, и к актуальным условиям необходимо постоянно адаптироваться. В рисках и угрозах при грамотном подходе всегда можно найти и новые возможности. На поле конкуренции в торговле всегда важную роль играли именно внешнеполитические структуры. Белорусская сеть дипмиссий эффективно себя показала в эпоху глобального кризиса, вызванного пандемией. Вдобавок приходится учитывать и политические моменты.Важный вопрос - оптимизация работы. Многие крупные производители уже создали свою товаропроводящую сеть у основных партнеров.Сейчас у Беларуси 70 загранучреждений в 58 странах мира. На долю этих государств приходится более 96 процентов всего экспорта из нашей страны, а также три четверти иностранных инвестиций. В числе прочих на совещании обсуждали возможности открытия новых посольств, их задачи и предполагаемый состав. В некоторых странах МИД предложил диппредставительства закрыть.