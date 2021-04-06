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Стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают во Дворце Независимости
06.04.2021 14:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTКакой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают сегодня во Дворце Независимости.
Современная дипломатия
Беларусь защищает свои интересы
Сейчас у Беларуси 70 загранучреждений в 58 странах мира. На долю этих государств приходится более 96 процентов всего экспорта из нашей страны, а также три четверти иностранных инвестиций. В числе прочих на совещании обсуждали возможности открытия новых посольств, их задачи и предполагаемый состав. В некоторых странах МИД предложил диппредставительства закрыть.
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Какой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают сегодня во...
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