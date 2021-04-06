Макей пообещал адекватный ответ на деструктивные действия извне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Беларусь не будет смотреть сквозь пальцы на деструктивные и разрушительные действия с любой стороны и ответит адекватно, заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у главы государства, где обсуждался вопрос оптимизации белорусских загранучреждений.

Глава внешнеполитического ведомства затронул более детально белорусско-польские взаимоотношения.

Он отметил, что инициаторами обострения стала не Беларусь - Минск всегда выступал за конструктивные и равноправные взаимоотношения. Макей также объяснил причину высылки некоторых польских дипломатов .

"Несмотря на наши запросы, связанные с деструктивной деятельностью ряда лиц, находящихся на территории Польши и некоторых прибалтийских стран, мы не получали такого же конструктивного ответа. Поэтому мы были вынуждены пойти на некоторые резкие шаги, связанные с высылкой дипломатов из Бреста и Гродно", - подчеркнул глава МИД Беларуси, его слова привела БелТА .

Героизация "проклятых солдат"

Министр также объяснил ситуацию, связанную с героизацией "проклятых солдат", после чего в Беларуси были возбуждены уголовные дела.

"Это мероприятия, которые идут вразрез с нашим законодательством. Может, у них они считаются героями, но у нас они считаются преступниками и должны нести соответствующее наказание", - высказался Макей.

При этом он добавил, что заявления Варшавы на международной арене о притеснении польских меньшинств в Беларуси не соответствуют действительности. В этом отношении "Минск следует всем международным обязательствам в этой сфере".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в конструктивных отношениях с Польшей и другими соседними странами. Он также отметил, что на совещании обсуждался вопрос возвращения послов (ряд стран отозвал своих послов из Беларуси осенью прошлого года. Позже они вернулись в Минск, кроме глав дипмиссий Польши и Литвы).

Какие посольства закроют

Макей подтвердил готовность Минска закрыть "как минимум несколько посольств". По словам главы МИД, диппредставительства закроют в тех странах, где нет экономического результата их работы.

Владимир Макей напомнил поручение главы государства, о том, что дипломатам заграницей нужно две трети своего рабочего времени посвящать вопросам внешнеэкономической деятельности.

"Это главный критерий оценки их работы. Предыдущая оптимизация состоялась в 2017-2018 годах. С того периода произошло много событий, поэтому назрела необходимость пересмотра прежней концепции деятельности загранучреждений", - добавил глава МИД.

Он отметил, что в вопросе закрытия малоэффективных посольств и открытия новых Минск будет действовать поступательно.

"Не хочу сказать, что мы закроем 10 посольств в одном регионе и сразу откроем 10 в другом регионе, такого нет", - резюмировал руководитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Лукашенко пообщается с послами

Владимир Макей рассказал, что белорусский президент намерен пообщаться с послами этим летом, когда дипломаты приедут в Минск на учебу.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, "это серьезная задача и надо к ней серьезно готовиться".

"Каждый руководитель загранучреждения должен будет доложить о своей работе и перспективах", - подчеркнул министр.

Глава государства сегодня заявил, что это будет "конкретный отчет всех послов о том, что сделано прежде всего в экономике".