Источник материала: БT

Белорусско-польские отношения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Дворце Независимости обсудили взаимоотношения Беларуси с Польшей Какой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и стратегию действий загранучреждений обсудили сегодня во Дворце...

Какой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и стратегию действий загранучрежденийсегодня во Дворце Независимости.В мире все быстро меняется, поэтому к актуальным условиям надо постоянно адаптироваться. В рисках и угрозах при грамотном подходе всегда можно найти и новые возможности. На поле конкуренции в торговле всегда важную роль играли именно внешнеполитические структуры. Белорусская сеть дипмиссий эффективно себя показала в эпоху глобального кризиса, вызванного пандемией. Вдобавок приходится учитывать и другие моменты.Важный вопрос касается конкретного предложения по оптимизации работы. Многие крупные производители уже создали свою товаропроводящую сеть у основных партнеров. Как работать более эффективно и не дублировать посольские функции?Что же касается внешней политики, отдельно обсудили взаимоотношения с Польшей. Уже известно, что в середине лета прошлого года западные спецслужбы работали "по белорусскому вопросу". В то время как официальная Варшава мило и дипломатично улыбалась. Позже были и громкие заявления, и поддержка "беглых", и санкции. А как финальный аккорд - попытка героизации военных преступников в год 80-летия начала Великой Отечественной. Законную реакцию в Варшаве объявили "притеснением национального меньшинства".Сейчас у Беларуси действуют 70 загранучреждений в 58 странах. На долю этих государств приходится более 96% всего нашего экспорта, а также три четверти иностранных инвестиций. В числе прочего на совещании также обсудили возможности открытия новых посольств, их задачи и предполагаемый состав. В некоторых странах МИД предложил закрыть представительства.