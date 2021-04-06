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Нгуен Суан Фук избран новым президентом Вьетнама
06.04.2021 20:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Национальное собрание Вьетнама избрало премьер-министра Нгуен Суан Фука новым президентом страны. В тот же день Фук был приведен к присяге. По данным Вьетнамского информационного агентства, это первый случай, когда парламент страны избрал действующего премьер-министра главой государства.
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Национальное собрание Вьетнама избрало премьер-министра Нгуен Суан Фука новым президентом страны. В тот же день Фук был приведен к присяге. По данным Вьетнамского...
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