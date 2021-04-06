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Нгуен Суан Фук избран новым президентом Вьетнама

06.04.2021 20:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Национальное собрание Вьетнама избрало премьер-министра Нгуен Суан Фука новым президентом страны. В тот же день Фук был приведен к присяге. По данным Вьетнамского информационного агентства, это первый случай, когда парламент страны избрал действующего премьер-министра главой государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Нгуен Суан Фука с избранием на должность Президента Социалистической Республики Вьетнам. Глава государства подчеркнул, что Минск уделяет особое внимание долгосрочным партнерским связям с Ханоем.

 
Теги: Минск
 
 
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Национальное собрание Вьетнама избрало премьер-министра Нгуен Суан Фука новым президентом страны. В тот же день Фук был приведен к присяге. По данным Вьетнамского...
 
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