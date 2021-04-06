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Президент Беларуси: Мы гордимся межэтническим миром в стране
06.04.2021 20:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTОптимальный ресурс и стратегию действий загранучреждений обсудили во Дворце Независимости. Отдельно обсудили и взаимоотношения с Польшей.
"Мы всегда ответственно подходили к соблюдению прав всех национальных меньшинств и гордимся межэтническим миром в своей стране. Так оно будет всегда. И религиозный, и межэтнический мир в Беларуси будет сохранен во что бы то ни стало. Никто нас не толкнет на противоборство поляков с белорусами или с русскими. Более того, с польским народом белорусов объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме, детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать", - сказал Президент.
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Оптимальный ресурс и стратегию действий загранучреждений обсудили во Дворце Независимости. Отдельно обсудили и взаимоотношения с Польшей. "Мы всегда...
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