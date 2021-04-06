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Неизменное требование Президента - работать, исходя из национальных интересов и в политике, и в экономике
06.04.2021 22:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЭффективность - на внешнем контуре. Серьезный разговор о работе белорусской дипломатии сегодня состоялся на высшем уровне. На повестке - оптимизация сети загранучреждений. Это не случайно.
Мировая обстановка постоянно меняется - пришло время окинуть взором кто и как продвигает белорусские интересы за рубежом и где необходимо усилить диппредставительство. Неизменным остается требование Президента - работать - прежде всего, исходя из национальных интересов и в политике, и в экономике. В первую очередь - продвигать белорусский экспорт.
Не менее серьезно прошлись и в целом по внешнеполитической повестке - как выстраивается отношения с дальними партнерами и с соседями. В частности, с Польшей. Если в двух словах, то мы всегда настроены на диалог, но мириться с двойной игрой спецслужб или потоком деструктива, который исходит с польской стороны, в Беларуси никто не будет. Мы всегда готовы дать ответ и реагировать адекватно. Подробнее - Наталья Бреус.
Этот разговор о работе белорусского внешнеполитического ведомства был ожидаем. А уж президентский пул такому совещанию в графике первого лица совсем не удивился. Как и тому, что начинает Александр Лукашенко без дипломатических “экивоков”.
"Нам предстоит обсудить ряд актуальных вопросов деятельности Министерства иностранных дел с особым акцентом на тему оптимизации нашего дипломатического присутствия за рубежом", - сказал Александр Лукашенко. При этом он предложил посмотреть шире на эти вопросы и обсудить работу МИД в целом, а также взаимоотношения с соседями. "Мы почему-то концы в воду начинаем прятать, когда речь идет о Министерстве иностранных дел. Косяков там больше чем достаточно, и это мы видели во второй половине прошлого года. Поэтому надо открыто обсуждать эти вопросы, видеть болевые точки. Не просто демонстрировать, а наводить порядок там".
Президент: Мир стремительно меняется, и необходимо грамотно распоряжаться ресурсамиИзначально публично готовились обсудить только оптимизацию, отдельно уже в закрытом для прессы пройтись по внешнеполитической повестке. Но Президент скажет - скрывать нечего. Об этом - обязательно позже. Сначала о том, почему пришло время посмотреть, кто и как продвигает белорусские интересы за рубежом. Мир меняется, нужно адаптироваться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Пандемия спровоцировала глобальный кризис, изменила структуру мировой торговли, однако итоги прошлого года показывают, что Беларусь смогла во многом сохранить свои позиции на зарубежных рынках, в том числе благодаря эффективно выстроенному механизму внешнеэкономических связей".
Интересы Беларуси за рубежом представляют 7 десятков загранучреждений в 58 странах. На их долю приходится почти весь наш экспорт. Сегодня смотрят на эффективность, а конкретно - соразмерность затрат и результат.
Президент: На первом плане должны быть защита и продвижение своих интересов в экономической сфереАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Прошлый год стал испытанием на прочность не только власти, но и дипломатических кадров, которые должны действовать исключительно в интересах своей страны. Необходимо отдавать себе отчет, что, во-первых, мы - небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. И вообще - зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы как в политике, так и в экономике. На первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере".
То есть экономика - главный критерий, когда на горизонте оптимизация белорусских загранучреждений. Прежняя волна прошла года три-четыре назад. “Сохранить, нельзя закрыть” или “Сохранить нельзя, закрыть” - для каждого посольства расставят свои знаки препинания. Кажется, когда звучат такие формулировки, к Минску прислушиваются в разных концах света. Все просто - дипломаты и средства направляются туда, где нужнее.
А.Лукашенко: Перспективы белорусского дипломатического присутствия в ряде стран не просматриваются
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой.
В крайнем случае, все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене. Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность".
Президент: На первом плане должны быть защита и продвижение своих интересов в экономической сфереИ сейчас, и прежде дипломатов Глава государства призывает не отрываться от земли. Не просто быть в стране, а энергично продвигать там экономические интересы Беларуси. Всячески содействовать и подсказывать нашим экспортерам - дипломаты лучше знают и менталитет, и специфику местного рынка.
Неслучайно Президент вспомнил Поднебесную. Не раз звучало: "Китай для нас особая страна". Одна из ключевых задач для нового посла Юрия Сенько была сформулирована просто: увеличить белорусский экспорт на китайский рынок. С одной стороны легко - рынок большой и емкий, с другой не очень - все-таки приличное расстояние, менталитет иной, да и подходят к сотрудничеству в Китае щепетильно. Для Беларуси это партнерство стало возможным с подачи лидеров. О том, что важно сегодня консолидировать не только поставки - востребованы крупные партии тех же продуктов, но и усилия, новый посол уже ощутил на себе.
Кстати, решения по работе торговых представительств подготовлены. Под крылом посольства ведь и, правда, "продажникам" легче зайти в нужный кабинет. Вообще все предложения в целом по нашему дипломатическому присутствию в мире правительство, Администрация Президента, КГБ и МИД готовили сообща. Да и впредь в этой сфере будут работать в тесной связке. В Совмине, а премьер в этой теме главный контролер, выработали систему оценки вклада дипломатов в общую экспортную копилку.
Президент: Наши представительства решают не только политические и экономические задачиАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Наши представительства решают не только политические и экономические задачи. Белорусские представительства за рубежом решают не только политические и экономические задачи. Они призваны поддерживать граждан, помогать им в сложных ситуациях, как это было во времена пандемии, когда белорусы не могли вернуться на родину из-за того, что прекратилось сообщение в мире вообще. И тогда МИД очень четко сработал и помог людям вернуться домой".
Мероприятия учебы руководителей белорусских загранучреждений пройдут с участием ПрезидентаВ целом стратегия оптимизации загранучреждений одобрена. Но конкретнее пройдутся еще летом, когда в Минске соберутся все наши послы на учебу (так говорят о встрече, где сверяют часы). Владимир Макей дипломатично умолчит о том, какие посольства закроются. А вот где планируют открыть, навскидку скажет. Это, например, может быть страна на Африканском континенте. Логично, если генконсульства появятся в Индии или Вьетнаме, где от столицы до крупных деловых центров тысячи километров.
В. Макей: Беларусь намерена закрыть свои посольства в ряде стран и расширить дипприсутствие в другихНе менее серьезно прошлись и в целом по внешнеполитической повестке - как выстраивается разговор с соседями и дальними партнерами. Отдельно Президент остановился на Польше. Политические контакты всегда были далеки от идеала, но соседей не выбирают, поэтому, живя бок о бок, старались идти на компромиссы, и, кажется, перегнули с пониманием.
А. Лукашенко высказался об отношениях с ПольшейЭти факты втягивания наших школьников в провокационные мероприятия вызвали возмущение в обществе. Героизация «проклятых солдат» даже с нашей толерантностью – перебор. Реакция правоохранителей на эти вопиющие факты была законной и предсказуемой. Высылка дипломатов – логичный шаг. Но Варшава включила пластинку о притеснении нацменьшинств.
Президент потребовал разобраться с иностранными фондами и НКОСобытия последних месяцев показали, что под "шильдой" образовательных центров и некоммерческих организаций происходят очень странные дела. Пришло время посмотреть на них повнимательнее. И прежде всего местной власти.
Тактика действий Варшавы в отношении нашей страны удивляет не только белорусов. Кажется, политические игры польского истеблишмента не воспринимают и...
"Настоящий хозяин начинает уборку со своего двора. В Польше есть ковидный террор, который приводит к ложной пандемии в экономике. В Беларуси есть обратное, потому что Лукашенко отказался участвовать в ковидовом заговоре. То, что происходит в Беларуси, финансируется Западом. Мы займемся собственным борделем".
От белорусского Президента звучит вполне четкий месседж: мы, конечно, за добрососедство, но в обиду себя не дадим и всегда готовы адекватно ответить на деструктив.
В. Макей: Беларусь не будет смотреть сквозь пальцы на деструктивные действия извне и ответит адекватно
Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси:"Белорусская сторона заинтересована в нормальных, конструктивных отношениях с Польшей и другими соседними странами. Но это не значит, что мы будем смотреть сквозь пальцы на те деструктивные, разрушающие действия, которые предпринимает та или иная сторона против Беларуси. На этот счет, без сомнения, всегда найдется адекватный ответ".
Что же касается наших дипломатов, то этим летом им предстоит серьезный экзамен. Каждый сможет рассказать о результатах работы и прежде всего в экономике. Ведь экспорт - наша жизнь. Тогда станет понятно, выполнима ли дипломатическая миссия.
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Неизменное требование Президента - работать, исходя из национальных интересов и в политике, и в экономике
Эффективность - на внешнем контуре. Серьезный разговор о работе белорусской дипломатии сегодня состоялся на высшем уровне. На повестке - оптимизация сети...
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