Источник материала: БT

Президент: Мир стремительно меняется, и необходимо грамотно распоряжаться ресурсами

Интересы Беларуси за рубежом представляют 7 десятков загранучреждений в 58 странах. На их долю приходится почти весь наш экспорт. Сегодня смотрят на эффективность, а конкретно - соразмерность затрат и результат.

Президент: На первом плане должны быть защита и продвижение своих интересов в экономической сфере

А.Лукашенко: Перспективы белорусского дипломатического присутствия в ряде стран не просматриваются

Президент: На первом плане должны быть защита и продвижение своих интересов в экономической сфере

Президент: Наши представительства решают не только политические и экономические задачи

Мероприятия учебы руководителей белорусских загранучреждений пройдут с участием Президента

В. Макей: Беларусь намерена закрыть свои посольства в ряде стран и расширить дипприсутствие в других

А. Лукашенко высказался об отношениях с Польшей

Президент потребовал разобраться с иностранными фондами и НКО

В. Макей: Беларусь не будет смотреть сквозь пальцы на деструктивные действия извне и ответит адекватно

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неизменное требование Президента - работать, исходя из национальных интересов и в политике, и в экономике Эффективность - на внешнем контуре. Серьезный разговор о работе белорусской дипломатии сегодня состоялся на высшем уровне. На повестке - оптимизация сети...