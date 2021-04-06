ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Беларуси активизирует сотрудничество с Сирией

07.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей поговорил по телефону во вторник со своим сирийским коллегой Фейсалом аль-Микдадом, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

В министерстве отметили, что стороны обсудили "актуальные вопросы развития белорусско-сирийских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах".

Также Макей и Фейсал аль-Микдад подтвердили неизменность взаимной политической поддержки на международной арене и заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МИД во вторник заявляли, что Минск готов закрыть "как минимум несколько посольств" и открыть несколько диппредставительств.
 
Новости дня
Новости политики
 
Нгуен Суан Фук избран новым президентом Вьетнама
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by