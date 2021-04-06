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МИД Беларуси активизирует сотрудничество с Сирией
07.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей поговорил по телефону во вторник со своим сирийским коллегой Фейсалом аль-Микдадом, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.
В министерстве отметили, что стороны обсудили "актуальные вопросы развития белорусско-сирийских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах".
Также Макей и Фейсал аль-Микдад подтвердили неизменность взаимной политической поддержки на международной арене и заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества.
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В МИД во вторник заявляли, что Минск готов закрыть "как минимум несколько посольств" и открыть несколько диппредставительств.
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