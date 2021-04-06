МИД Беларуси активизирует сотрудничество с Сирией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей поговорил по телефону во вторник со своим сирийским коллегой Фейсалом аль-Микдадом, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

В министерстве отметили, что стороны обсудили "актуальные вопросы развития белорусско-сирийских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах".

Также Макей и Фейсал аль-Микдад подтвердили неизменность взаимной политической поддержки на международной арене и заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества.

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