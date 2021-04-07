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Стратегию действий загранучреждений обсудили во Дворце Независимости

07.04.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Какой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и стратегию действий загранучреждений обсудили накануне во Дворце Независимости.

Современная дипломатия

В мире все быстро меняется, поэтому к актуальным условиям надо постоянно адаптироваться. В рисках и угрозах при грамотном подходе всегда можно найти и новые возможности. На поле конкуренции в торговле  всегда важную роль играли именно внешнеполитические структуры. Белорусская сеть дипмиссий эффективно себя показала в эпоху глобального кризиса, вызванного пандемией. К тому же приходится учитывать и другие моменты.

Белорусско-польские отношения

Что же касается внешней политики, отдельно обсудили взаимоотношения с Польшей. Уже известно, что в середине лета прошлого года западные спецслужбы работали "по белорусскому вопросу", в то время как официальная Варшава мило и дипломатично улыбалась. Позже были и громкие заявления, и поддержка беглых, и санкции. И как финальный аккорд -попытка героизации военных преступников в год 80-летия начала Великой Отечественной. Законную реакцию в Варшаве объявили "притеснением национального меньшинства".

Оптимальный дипломатический ресурс



Сейчас у Беларуси действуют 70 загранучреждений в 58 странах. На долю этих государств приходится более 96 процентов всего нашего экспорта, а также три четверти иностранных инвестиций.
 
 
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Какой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и стратегию действий загранучреждений обсудили накануне во Дворце...
 
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