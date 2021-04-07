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Стратегию действий загранучреждений обсудили во Дворце Независимости
07.04.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTКакой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и
Современная дипломатияВ мире все быстро меняется, поэтому к актуальным условиям надо постоянно адаптироваться. В рисках и угрозах при грамотном подходе всегда можно найти и новые возможности. На поле конкуренции в торговле всегда важную роль играли именно внешнеполитические структуры. Белорусская сеть дипмиссий эффективно себя показала в эпоху глобального кризиса, вызванного пандемией. К тому же приходится учитывать и другие моменты.
Белорусско-польские отношенияЧто же касается внешней политики, отдельно
Оптимальный дипломатический ресурс
Сейчас у Беларуси действуют 70 загранучреждений в 58 странах. На долю этих государств приходится более 96 процентов всего нашего экспорта, а также три четверти иностранных инвестиций.
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Какой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и стратегию действий загранучреждений обсудили накануне во Дворце...
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