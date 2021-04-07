В Беларуси скоро начнут «трясти богатеньких», бизнесменов и представителей управленческой элиты.

Так считает Аркадий Мошес, директор программы по Восточному соседству ЕС и России Финского института международных отношений, о чем он рассказал в дискуссии на политическом ток-шоу DW «В самую точку».

Первый выпуск программы назывался "Протестная весна в Беларуси: чего боится Лукашенко на самом деле?"

Речь шла о том, что 25-27 марта , на День Воли, граждане Беларуси не вышли на массовые марши, потому что в стране сейчас подавление активности, жестокие репрессии. Участники дискуссии задались вопросом, есть ли еще триггеры, которые смогут вывести людей на улицы.

По мнению эксперта, Александру Лукашенко «не удастся окончательно замылить и затоптать конституционный процесс». А когда новая Конституция будет готова, ее придется так или иначе выносить на референдум. И людям придется идти к избирательным урнам, и они могут сказать свое слово. Это одна из точек, в которых через год примерно или, может быть, меньше, может вспыхнуть протестная волна.

«Трудно загадывать, но эта точка есть, она приближается. Держать протесты мобилизованными трудно, да может быть и не нужно. Потому что окончательно всех «закатают в асфальт» и устроят «выжженную землю», и потом придется ждать несколько лет, прежде чем поднимется новая протестная волна», - сказал Мошес.

По его мнению, проблемы в Беларуси остались. «Люди разговаривают между собой, они недовольны тем, что происходит в стране, что происходит с экономикой, что валюта обесценивается, что ковид никуда не девается. Недовольства много», - говорит он.

«Где мне трудно понять, какова степень этого недовольства – это элитные круги. – Говорит эксперт. - Понятно же, что сейчас начнут трясти «богатеньких», как Лукашенко очень любит говорить, бизнесменов каких-то, возможно, представителей управленческой элиты. Имя экс-премьер-министра Румаса непонятно в каком контексте замелькало».

Мошес считает, что «если эти люди поймут, что им в дальнейшем при Лукашенко не гарантировано, и начнут так или иначе реагировать, хоть и не обязательно прямо переходить на другую сторону».

По мнению Мошеса, больше всего Александр Лукашенко боится перехода протеста в немирную фазу. Хотя раскола элит и изменения позиции Путина он боится тоже. Чего он не боится – так это изменения позиции Запада.

Еще один участник ток-шоу, корреспондент DW в Беларуси и Украине Ник Коннолли, говорит, что проблема режима – «поколенческий вопрос» – неспособность власти достучаться до тех, кому меньше 30.

«Мы видели, что летом и осенью на маршах были дети, в том числе высокопоставленных особ, бизнесменов, которые делали в этой стране хорошие деньги при действующей власти. Они не побоялись или не сочли нужным оставаться в стороне», - сказал Коннолли.

Он напомнил, что несколько дней назад в сети появился пост сына главы МИД Владимира Макея, критически выступившего по отношению к этому ведомству. Даже выступил сын такого важного чиновника, это уже говорит о конфликте.

В программе участвовал также Виталий Алексеенок, дирижер, активист и автор книги о протестах в Беларуси.