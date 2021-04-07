ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт: в Беларуси скоро возьмутся за "управленцев"

08.04.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В Беларуси скоро начнут «трясти богатеньких», бизнесменов и представителей управленческой элиты. 

Так считает Аркадий Мошес, директор программы по Восточному соседству ЕС и России Финского института международных отношений, о чем он рассказал в дискуссии на политическом ток-шоу DW «В самую точку».

Первый выпуск программы назывался "Протестная весна в Беларуси: чего боится Лукашенко на самом деле?"

Речь шла о том, что 25-27 марта, на День Воли, граждане Беларуси не вышли на массовые марши, потому что в стране сейчас подавление активности, жестокие репрессии. Участники дискуссии задались вопросом, есть ли еще триггеры, которые смогут вывести людей на улицы.

По мнению эксперта, Александру Лукашенко «не удастся окончательно замылить и затоптать конституционный процесс». А когда новая Конституция будет готова, ее придется так или иначе выносить на референдум. И людям придется идти к избирательным урнам, и они могут сказать свое слово. Это одна из точек, в которых через год примерно или, может быть, меньше, может вспыхнуть протестная волна.

«Трудно загадывать, но эта точка есть, она приближается. Держать протесты мобилизованными трудно, да может быть и не нужно. Потому что окончательно всех «закатают в асфальт» и устроят «выжженную землю», и потом придется ждать несколько лет, прежде чем поднимется новая протестная волна», - сказал Мошес.

По его мнению, проблемы в Беларуси остались. «Люди разговаривают между собой, они недовольны тем, что происходит в стране, что происходит с экономикой, что валюта обесценивается, что ковид никуда не девается. Недовольства много», - говорит он.

«Где мне трудно понять, какова степень этого недовольства – это элитные круги. – Говорит эксперт. - Понятно же, что сейчас начнут трясти «богатеньких», как Лукашенко очень любит говорить, бизнесменов каких-то, возможно, представителей управленческой элиты. Имя экс-премьер-министра Румаса непонятно в каком контексте замелькало».

Мошес считает, что «если эти люди поймут, что им в дальнейшем при Лукашенко не гарантировано, и начнут так или иначе реагировать, хоть и не обязательно прямо переходить на другую сторону».

По мнению Мошеса, больше всего Александр Лукашенко боится перехода протеста в немирную фазу. Хотя раскола элит и изменения позиции Путина он боится тоже. Чего он не боится – так это изменения позиции Запада.

Еще один участник ток-шоу, корреспондент DW в Беларуси и Украине Ник Коннолли, говорит, что проблема режима – «поколенческий вопрос» – неспособность власти достучаться до тех, кому меньше 30.

«Мы видели, что летом и осенью на маршах были дети, в том числе высокопоставленных особ, бизнесменов, которые делали в этой стране хорошие деньги при действующей власти. Они не побоялись или не сочли нужным оставаться в стороне», - сказал Коннолли.

Он напомнил, что несколько дней назад в сети появился пост сына главы МИД Владимира Макея, критически выступившего по отношению к этому ведомству. Даже выступил сын такого важного чиновника, это уже говорит о конфликте.

В программе участвовал также Виталий Алексеенок, дирижер, активист и автор книги о протестах в Беларуси.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси скоро начнут «трясти богатеньких», бизнесменов и представителей управленческой элиты. 
 
Новости дня
Новости политики
 
Стратегию действий загранучреждений обсудили во Дворце Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by