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Лукашенко ждет с визитом в Беларусь индийского премьера Моди

08.04.2021 11:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди стал бы хорошим стимулом для развития двусторонних отношений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости посла Индии Сангиту Бахадур.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь и Индия за десятилетия сотрудничества не только поняли, но и изучили друг друга. При этом уже наступил момент для заключения конкретных договоров и контрактов, чтобы дальше идти на пути развития сотрудничества.

"Я полагаю, что нужен некий толчок, какой-то стимул для того, чтобы мы начали практически реализовывать наши замыслы. Думаю, что хорошим стимулом развития наших отношений был бы визит Нарендры Моди в Беларусь", – сказал глава государства.

После чего добавил, что хорошо знаком с индийским премьер-министром и даже в определенной степени дружен с ним, что выражается в поддержке друг друга.

"Мне кажется, что ему надо было бы уже побывать в Беларуси. И его официальный визит, мы его примем достойно, стал бы таким триггером в отношениях между нашими странами по всем направлениям", – считает Александр Лукашенко.

Товарооборот вырос в 10 раз

Белорусский лидер высказал слова благодарности Сангите Бахадур за проделанную во время дипломатической миссии работу. Причем он обратил внимание, что последние десятилетия товарооборот между Беларусью и Индией вырос в 10 раз.

"Чуть больше полумиллиарда долларов. Это, конечно, прилично, но недостаточно для наших возможностей. Мы можем больше. И вы это лучше меня знаете", – констатировал Александр Лукашенко.

При этом он сказал, что ожидает от следующего индийского посла такого же желания настраивать хорошие и плодотворные отношения между двумя государствами. Потому что за это время сделано многое и намечено также немало.

"Думаю, пришло то время, когда нам нужно свои возможности и желания объединить и сделать несколько шагов к тесному сотрудничеству", – предложил глава государства.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси принял в четверг во Дворце независимости посла Индии Сангиту Бахадур.
 
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