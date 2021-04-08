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Павел Латушко инициирует создание партии

08.04.2021 14:29 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По мнению главы НАУ Павла Латушко, лучший способ избежать повторения диктатуры в будущем – это создание парламентско-президентской республики.

Он считает, что для строительства Новой Беларуси и ее политической жизни потребуется структура, которая и станет партией, а запустить процесс ее создания он предлагает сейчас.

«Партия – действенный инструмент для реализации целей в демократическом обществе. Новая партия – это не должности. Поддержку партии избирателями нужно еще завоевать», - заявил Латушко в своем телеграм-канале.

Латушко говорит, что под влиянием внешних сил режим может создать свою партию, «чтобы продемонстрировать псевдодемократию». А демократические партии при поддержке белорусов «заблокируют его замыслы».

«Партия – инструмент для будущего этапа. НАУ продолжит фокусироваться на давлении на режим, принуждении его к выполнению условий беларуского общества и переговорам, а также на обеспечении стабильности в переходный период – и прекратит работу, как только страна получит нового, законно избранного президента. Партия же займется строительством Новой Беларуси в рамках многопартийной системы», - написал политик в телеграм-канале.

«Все правильно Латушко делает. Каждый политолог вам скажет, что, когда оппозиционных партий становится 18, по статистике, режимы падают в четыре раза быстрее», - пишет политолог Артем Шрайбман в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, в конце марта штаб еще одного политика, оппонента Александра Лукашенко, заявила о создании партии. Команда экс-банкира Виктора Бабарико опубликовала его обращение к белорусам. «Мы обязаны сделать партию «Вместе». Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам», - сказал Бабарико.

Фото nn.by

 
 
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По мнению главы НАУ Павла Латушко, лучший способ избежать повторения диктатуры в будущем – это создание парламентско-президентской республики.
 
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