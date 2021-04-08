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Посол Индии в Беларуси завершает дипломатическую миссию

Теперь на индийский рынок белорусские калийные удобрения будут поступать по цене $280 за тонну

Белорусско-индийское сотрудничество: от фармацевтики до поставок продукции машиностроения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси встретился с Послом Индии Стимулом для развития отношений Беларуси и Индии стал бы визит премьер-министра Индии в нашу страну. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с...

Стимулом для развития отношений Беларуси и Индии стал бы визит премьер-министра Индии в нашу страну. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с послом Сангитой Бахадур, которая завершает дипмиссию в Беларуси.Опытный дипломат, в разных должностях работала в Испании, Болгарии, Мексике, Великобритании. В нашей стране в качестве посла с марта 2018-го.Индия - влиятельный глобальный игрок. В составе нескольких крупных международных организаций, который представляет интерес для нашей страны как надежный и перспективный экономический партнер. В прошлом году товарооборот между странами превысил полмиллиарда долларов. Есть, пусть и небольшой, но рост по сравнению с допандемийным годом, а в нынешних условиях это знаково.Основа нашего экспорта - калийные удобрения, грузовики и продукция спецназначения. Буквально на днях Белорусская калийная компания подписала очередной контракт на поставки удобрений в Индию, теперь продаем дороже по 280 долларов за тонну. А БелАЗа заказ на поставку 96 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн.В рамках инвестиционного сотрудничества в Беларуси реализуются три проекта с участием Индии в сфере фармацевтики. Это производство лекарств для лечения рака, туберкулеза, противоопухолевых препаратов. Прорабатываются возможности поставок белорусской спецтехники и оборудования.Есть интерес к расширению сотрудничества в сельском хозяйстве, машиностроении, энергетике и образовании. Новые возможности в торговле сулит создание зоны свободной торговли Индии с Евразийским экономическим союзом.