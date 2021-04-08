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Президент Беларуси встретился с Послом Индии

08.04.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Стимулом для развития отношений Беларуси и Индии  стал бы визит премьер-министра Индии в нашу страну. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с послом Сангитой Бахадур, которая завершает дипмиссию в Беларуси.

Посол Индии в Беларуси завершает дипломатическую миссию


Опытный дипломат, в разных должностях работала в Испании, Болгарии, Мексике, Великобритании. В нашей стране в качестве посла с марта 2018-го.

Президент Беларуси встретился с Послом Индии


Индия - влиятельный глобальный игрок. В составе нескольких крупных международных организаций, который представляет интерес для нашей страны как надежный и перспективный экономический партнер. В прошлом году товарооборот между странами превысил полмиллиарда долларов. Есть, пусть и небольшой, но рост по сравнению с допандемийным годом, а в нынешних условиях это знаково.

Теперь на индийский рынок белорусские калийные удобрения будут поступать по цене $280 за тонну

Основа нашего экспорта - калийные удобрения, грузовики и продукция спецназначения. Буквально на днях Белорусская калийная компания подписала очередной контракт на поставки удобрений в Индию, теперь продаем дороже по 280 долларов за тонну. А БелАЗа заказ на поставку 96 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн.

Белорусско-индийское сотрудничество: от фармацевтики до поставок продукции машиностроения


В рамках инвестиционного сотрудничества в Беларуси реализуются три проекта с участием Индии в сфере фармацевтики. Это производство лекарств для лечения рака, туберкулеза, противоопухолевых препаратов. Прорабатываются возможности поставок белорусской спецтехники и оборудования. 

Есть интерес к расширению сотрудничества в сельском хозяйстве, машиностроении, энергетике и образовании. Новые возможности в торговле сулит создание зоны свободной торговли Индии с Евразийским экономическим союзом.

 
 
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Стимулом для развития отношений Беларуси и Индии  стал бы визит премьер-министра Индии в нашу страну. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с...
 
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