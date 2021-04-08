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Очередной слив BYPOL: «Первый выстрел вверх холостым пойдет, а кто-то… кто-то потом боевым»

08.04.2021 15:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Инициатива BYPOL, в которую входят бывшие белорусские силовики, опубликовала в своем телеграм-канале запись, где, по их словам, начальник общевойскового факультета Военной академии полковник Сергей Мазовок отдает приказ курсантам о готовности стрелять.

Как сообщает BYPOL, данная запись сделана в 10-х числах августа 2020 года и на ней запечатлен голос депутата Минского городского Совета депутатов 28-го созыва по 52 Восточному округу Сергея Мазовка, который командует подавлять протесты.

Голос на записи отдает приказ использовать боевое оружие:

«…12-го года, 35-ый год, б**ть, 91-ый год, Советский союз когда распался, – ни к чему хорошему не привело. Поэтому, поэтому всем быть в готовности к задействию. Значит, я назначу сейчас всех этих людей, которые чтоб каждый всё знал, кому мы выдадим «магазин», кто вперёд в атаку. Значит, ничего не бояться, спокойненько выдвигаемся, идём. Вперёд скажут там это – и пошли двигаться вперёд. Может быть, если кого-то попытаются… я тогда приму решение - или буду стрелять сам или кто, у кого будут боевые патроны, скажу: «Огонь!» Первый выстрел вверх холостым пойдёт, а кто-то… кто-то потом боевым.», - говорит мужчина.

BYPOL отмечает, что на своей странице «Вконтакте» Мазовок использует лозунг «Вместе к процветанию в согласии и мире!».

Напомним, 24 марта, перед Днем Воли, инициатива BYPOL заявляла, что на празднике Комитетом госбезопасности готовится теракт для введения Беларуси в режим чрезвычайного положения. А 26 марта в МВД Беларуси сообщили, что задержали мужчину, который якобы хотел совершить теракты и поддерживал связь с BYPOL, от которой и получил указание совершить взрыв.

29 марта стало известно, что в отношении Светланы Тихановской и инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело. Отмечается, что основанием для возбуждения дела стали действия по подготовке террористического акта организованной группой (ст. 289).

Генеральный прокурор Андрей Швед тогда сообщал журналистам, что Тихановская и члены инициативы несколькими днями ранее пытались произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Инициатива BYPOL, в которую входят бывшие белорусские силовики,опубликовала в своем телеграм-канале запись, где, по их словам, начальник общевойскового факультета...
 
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